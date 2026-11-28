Bruno Genesio a condamné les violences et les comportements racistes évoqués après OM–Levski Sofia. À la veille du déplacement à Auxerre, le coach marseillais a également fait le point sur son effectif, détaillé les dangers de l’AJA et fixé ses repères avant Noël.

Ce samedi 28 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant Auxerre–OM, dimanche à 15h. Ses déclarations sont retranscrites dans le direct de RMC Sport↗.

1. Les violences condamnées, une sanction jugée probable

Deux jours après les incidents au Vélodrome↗, le technicien a indiqué que son groupe avait été préoccupé par les événements dans les tribunes. Il a dénoncé les violences ainsi que les comportements racistes qu’il attribue à des supporters bulgares.

L’équipe a été préoccupée par ce qui s’est passé dans la tribune. Je condamne les violences commises lors de ce match, comme je condamne aussi le comportement des supporters bulgares qui ont mimé des saluts nazis ou poussé des cris de singe, ce qui n’a pas sa place dans une enceinte de football comme dans la vie de tous les jours.

Genesio laisse la décision aux instances et ne préjuge pas de sa nature. Il a néanmoins indiqué qu’il estimait une sanction probable et qu’elle serait acceptée par le club.

Moi, je ne m’occupe pas des sanctions. Il y a une instance. La sanction… On sait qu’il y a une grande chance qu’il y ait une sanction et on l’acceptera.

2. Weah attendu, Kondogbia encore incertain

Le point médical dessine deux situations différentes. Timothy Weah se rapproche d’un retour, tandis que la présence de Geoffrey Kondogbia reste en suspens. Le groupe officiel n’est pas annoncé dans cette prise de parole.

Tim (Weah) va beaucoup mieux et devrait être dans le groupe. Concernant Geoffrey (Kondogbia), il y a une incertitude.

Le coach a aussi souligné l’apport de l’expérience de Nayef Aguerd et de Pierre-Emile Højbjerg. Il estime que le défenseur marocain retrouve son meilleur niveau et profite de l’enchaînement des rencontres.

3. Faivre, le « facteur X » d’un Auxerre à respecter

Genesio refuse de réduire la difficulté du déplacement au classement de l’adversaire. Son analyse de l’AJ Auxerre↗ insiste sur l’organisation défensive, l’agressivité et les transitions, avec une attention particulière pour Archer et Romain Faivre.

C’est une équipe qui cherche à redresser la barre ces derniers matches, avec un bloc en 5-4-1, très agressif, qui pose des problèmes en contre avec des joueurs comme Archer et un joueur sous-coté comme Romain Faivre. C’est le facteur X qui devrait évoluer dans un très grand club.

Le technicien veut également retrouver la dynamique extérieure de son équipe. En conférence, il a rappelé son bilan de sept victoires sur les dix dernières rencontres, tout en reconnaissant le coup d’arrêt subi face au Mans.

4. Trois objectifs avant Noël et un repère de victoires

Genesio a présenté les ambitions de l’OM sur ses trois compétitions. Le coach veut avancer en championnat, franchir le premier tour de Coupe de France et se rapprocher d’une qualification européenne, alors que Marseille compte six points après cinq journées de Ligue Europa↗.

À la trêve de Noël, c’est être au meilleur classement possible, avec une qualification en Coupe de France et être tout proche de la qualification en Ligue Europa.

Pour le championnat, il conserve un repère chiffré. Il refuse cependant de prédire les résultats des prochains matches ou d’annoncer un classement final.

Je sais qu’avec 18-19 victoires, vous jouez le haut du tableau du classement. Voilà ce que j’ai en tête comme repère. Après, je n’aime pas trop me projeter et faire une sorte de loto sportif.

5. Une Ligue 1 au Vélodrome plutôt qu’un faux bon tirage ?

À propos des 32es de finale de la Coupe de France, Genesio se méfie des étiquettes de tirage favorable. Il anticipe notamment la difficulté de mobiliser son groupe contre une équipe de niveau inférieur à l’approche de la trêve.