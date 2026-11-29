Le déplacement de l’OM à Auxerre, prévu ce dimanche à 15 heures, fera l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé. Classée au niveau 4 sur 5, la rencontre ne pourra accueillir que 600 supporters marseillais dans le parcage visiteurs.

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Trois jours après les incidents↗ survenus au Vélodrome lors de la réception du Levski Sofia en Ligue Europa, les autorités ont décidé de maintenir un encadrement strict pour le rendez-vous de la 12e journée de Ligue 1. Selon L’Équipe, la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille a été classée au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), soit le même niveau de risque que le match européen disputé jeudi dernier.

Des précédents entre les supporters d’Auxerre et de l’OM

Cette classification correspond à des « risques avérés de troubles à l’ordre public ». Elle s’explique notamment par les relations tendues entre les supporters↗ des deux clubs, alors que de sérieux incidents avaient éclaté en septembre 2022 puis en février 2025. Lors du dernier déplacement à Auxerre, des membres du groupe parisien Karsud avaient également participé aux affrontements. Les autorités n’excluent pas leur présence dans la ville et aux abords du stade pour la rencontre de dimanche.

Un parcage limité à 600 supporters marseillais

Le stade Abbé-Deschamps affichera complet et pourra accueillir environ 17 500 spectateurs. Malgré cette capacité, le parcage visiteurs sera limité à 600 supporters↗ de l’OM, en raison des moyens humains limités des autorités locales et des incertitudes concernant les renforts disponibles. Un arrêté préfectoral publié le 25 novembre et signé par Jean Salomon, préfet de l’Yonne, interdit aux supporters marseillais de circuler dans Auxerre et d’accéder aux autres tribunes du stade. Les personnes autorisées devront voyager en bus ou en minibus, rejoindre un point de rassemblement obligatoire pour récupérer leurs billets, puis rallier l’enceinte sous escorte policière.