Plusieurs dizaines de supporters du Levski Sofia ont pris place au milieu de la tribune Jean-Bouin lors de la rencontre face à l’OM, jeudi soir au Vélodrome. La réduction du parcage visiteurs et des billets attribués par l’UEFA pourraient expliquer leur présence à proximité immédiate du public marseillais.

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La présence de ces supporters bulgares a soulevé des interrogations après les incidents survenus en marge d’OM–Levski Sofia. Selon les éléments rapportés par La Provence↗, ils se sont installés dans la tribune principale sans zone tampon ni dispositif de sécurité particulier autour d’eux, alors qu’un parcage leur était réservé.

Une jauge visiteurs limitée à 500 personnes

Un arrêté de la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait limité la présence des supporters du Levski Sofia à 500 personnes dans l’enceinte du boulevard Michelet. Cette décision réduisait fortement les 3 500 billets potentiellement disponibles pour les visiteurs et aurait provoqué la colère des dirigeants et des supporters du club bulgare↗. Sébastien Louis, historien spécialiste du supportérisme radical, avance l’hypothèse d’une consigne donnée par Sector B, l’organisation qui encadre les supporters du Levski. D’après les informations qu’il dit avoir consultées sur Facebook, celle-ci aurait appelé ses membres à acheter des billets en Jean-Bouin pour protester contre la réduction de la jauge du parcage.

« Je viens de voir sur leur compte Facebook que Sector B, une organisation qui encadre les supporters du Levski, a donné la consigne mercredi d’acheter des billets dans la tribune Jean-Bouin pour protester contre la réduction de la jauge du parcage. »

Des places attribuées par l’UEFA au Levski

Une autre explication concerne les billets réservés au club visiteur pour les rencontres européennes. À chaque match, l’UEFA attribue des places de catégorie 1 à l’équipe qui se déplace ; pour cette rencontre, environ 200 billets avaient été destinés au Levski↗ Sofia en tribune Jean-Bouin. Ces places devaient initialement revenir aux membres du club et à ses invités VIP. La Provence indique toutefois que les personnes présentes dans les travées ne correspondaient pas au profil attendu. L’UEFA aurait rapidement été alertée de la situation, sans pouvoir intervenir sur le moment.