Les violents incidents survenus jeudi soir au Stade Vélodrome lors d’OM-Levski Sofia (1-0) avaient été anticipés par les autorités dès le 3 novembre. Malgré un dispositif de sécurité conséquent, les violences ont fait 13 blessés et provoqué l’ouverture de plusieurs enquêtes.

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Selon L’Équipe, les réunions préparatoires organisées en préfecture avaient clairement identifié le risque de confrontation entre supporters marseillais et bulgares. La rencontre avait été classée au niveau 4 sur 5 en matière de risque, notamment en raison de la présence annoncée de supporters bulgares susceptibles d’adopter des comportements violents ou d’effectuer des saluts nazis. Les autorités avaient également pris en compte la présence de mouvances antifascistes parmi les supporters marseillais.

Des risques signalés plusieurs semaines avant le match

Lors de la première réunion, le 3 novembre, le Levski↗ Sofia estimait que 2 500 supporters pourraient se déplacer, dont une cinquantaine considérée comme à risque. Les services de police envisageaient même la présence de 3 000 supporters bulgares à Marseille. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme avait ainsi alerté sur les possibles affrontements liés aux provocations identifiées.

La préfecture avait d’abord retenu une jauge de 600 places pour les visiteurs, ensuite portée à 800, alors que le club bulgare en réclamait au moins 1 000. Le Levski↗ Sofia avait proposé de jouer à huis clos ou d’inverser le lieu de la rencontre, mais l’UEFA avait refusé ces deux options. Lors d’une réunion le 19 novembre, la capacité du parcage visiteurs avait finalement été réduite à 500 places.

Un dispositif important, mais des incidents en tribune latérale

Les mesures de sécurité comprenaient des renforts policiers, la présence de militaires de l’opération Sentinelle autour du stade et 1 160 agents de sécurité privée. Elles n’ont toutefois pas empêché les violences↗, qui ont principalement impliqué des supporters marseillais et des invités bulgares installés en tribune latérale. Quelque 200 invités bulgares se trouvaient dans cette zone, distincte du parcage visiteurs qui avait concentré l’essentiel des discussions préparatoires. Un acteur du dossier cité par L’Équipe indique que ni l’OM ni les autorités ne disposaient du pouvoir de sélectionner ces invités. Aucune interpellation n’a été effectuée le soir du match, tandis que deux CRS figurent parmi les 13 blessés recensés.

Deux enquêtes judiciaires et une procédure de l’UEFA

Le parquet de Marseille a annoncé à l’AFP l’ouverture de deux enquêtes judiciaires. La première porte sur des violences volontaires aggravées impliquant des supporters marseillais, tandis que la seconde concerne des faits d’incitation à la haine reprochés à des supporters bulgares. L’UEFA a également ouvert une enquête disciplinaire et désigné des inspecteurs chargés d’établir les circonstances des incidents. L’affaire a enfin pris une dimension diplomatique : la présidente bulgare Iliana Iotova a condamné les violences et demandé à l’UEFA de vérifier les conditions de sécurité des supporters bulgares, tandis qu’Emmanuel Macron a assuré au Premier ministre bulgare que les auteurs ne resteraient pas impunis, selon l’Élysée.