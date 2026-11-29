Après la défaite d’Auxerre face à l’OM (0-2), Will Still a pointé le manque d’intensité de son équipe en première période. L’entraîneur de l’AJA a également regretté des erreurs de gestion et un manque de responsabilité dans les moments importants.

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Will Still s’est exprimé en conférence de presse après le revers d’Auxerre↗ à domicile, dimanche 29 novembre. Dans des propos rapportés par La Provence, le technicien belge a estimé que ses joueurs avaient laissé l’OM prendre le contrôle de la rencontre sans suffisamment s’y opposer.

Will Still déplore une première période trop passive

L’entraîneur auxerrois a d’abord insisté sur le retard pris par son équipe dans les duels. Selon lui, Auxerre↗ a mis trop de temps à entrer dans son match et s’est montrée trop respectueuse face aux Olympiens, au point de les laisser jouer sans véritable opposition.

On était insuffisant en première mi-temps , il nous a fallu plus d’un quart d’heure pour gagner notre premier duel, trop de temps pour entrer dans ce match . On a été trop respectueux, on a regardé l’ OM jouer.

Will Still a ensuite évoqué une situation arrêtée mal négociée, suivie d’une transition qui aurait aggravé la situation de son équipe. Même en évoluant à dix contre onze dans un contexte qu’il a qualifié de particulier, il estime qu’Auxerre↗ pouvait encore mieux exploiter certaines opportunités.

Des responsabilités demandées dans les moments clés

Le technicien de l’AJA a également reconnu la frustration liée à l’irrégularité de son équipe. Il a demandé à ses joueurs de davantage se responsabiliser et d’identifier plus rapidement les séquences décisives d’une rencontre, notamment face à un adversaire comme l’OM.

C’est frustrant de faire deux pas en avant, puis trois en arrière.

Will Still a enfin rappelé que son équipe savait que Marseille avait joué trois jours auparavant et qu’il n’était pas simple de venir évoluer à Auxerre sous la pluie. Il a expliqué que son staff avait étudié les fins de matches de l’OM contre Le Havre et Le Mans, tout en s’interrogeant sur la quantité d’informations transmise à ses joueurs.