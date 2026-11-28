La chute contre Le Mans, la victoire européenne face au Levski Sofia et la préparation du déplacement à Auxerre ont rythmé la semaine de l’OM. Voici les trois dossiers à retenir, actualisés ce samedi à la veille du rendez-vous de Ligue 1 à l’Abbé-Deschamps.

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1. Le Mans révèle encore les fragilités marseillaises

L’OM a vécu dimanche un scénario brutal au Vélodrome. Devant 2-0 à la pause, Marseille a encaissé trois buts en seconde période et s’est incliné face au Mans (2-3). Après la rencontre, Bruno Genesio a identifié trois difficultés récurrentes : une organisation défensive qui se désagrège, une maîtrise technique insuffisante lorsque la pression augmente et une fébrilité collective après le premier but encaissé. L’analyse complète des trois failles pointées par Genesio↗ revient sur ce constat.

Le coach a refusé de réduire cette défaite à un manque d’humilité. Il a surtout insisté sur la répétition de signaux déjà observés contre Le Havre et Toulouse, ainsi que sur la responsabilité du staff dans les corrections à apporter. Le Mans a ainsi transformé une première période maîtrisée en avertissement majeur : l’OM doit apprendre à protéger un avantage sans renoncer à jouer vers l’avant.

2. Le Levski battu, l’OM revient dans le top 24 européen

Quatre jours plus tard, Marseille a répondu en Ligue Europa en battant le Levski Sofia (1-0). Amine Gouiri a inscrit le but de la victoire sur penalty avant de manquer une panenka, tandis que l’OM a conservé l’essentiel : trois points qui maintiennent sa campagne européenne en vie. À l’issue des 18 rencontres de la cinquième journée, le classement complet place Marseille au 24e rang↗ avec six points.

Cette position est la dernière donnant accès aux barrages, sans offrir la moindre marge. Le Celtic et Omonia comptent également six points, avec une différence de buts légèrement inférieure à celle de l’OM. Le NEC Nimègue, huitième, possède quatre unités d’avance. Après deux victoires et trois défaites, Marseille reste donc en course mais devra encore progresser lors des trois dernières journées de la phase de ligue.

3. Auxerre, prochain test avant une fin d’année chargée

L’OM se déplace dimanche à Auxerre à 15h. En conférence de presse ce samedi, Bruno Genesio a annoncé que Timothy Weah allait mieux et devrait figurer dans le groupe, tandis que Geoffrey Kondogbia demeure incertain. Le groupe officiel n’a pas encore été communiqué. L’entraîneur s’attend à affronter un bloc en 5-4-1 agressif, capable de se projeter rapidement, et a présenté Romain Faivre comme le « facteur X » de l’AJA. Les cinq points de la conférence avant Auxerre–OM↗ détaillent ces dernières informations.

Genesio veut retrouver la dynamique extérieure de son équipe après le coup d’arrêt contre Le Mans. Il a aussi fixé trois repères avant Noël : viser le meilleur classement possible en Ligue 1, franchir le premier tour de Coupe de France et se rapprocher d’une qualification européenne. Le déplacement à l’Abbé-Deschamps doit donc servir de réponse en championnat, sans transposer automatiquement les choix ni les absences du match face au Levski.