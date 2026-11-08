Le RC Lens reçoit l’OM ce dimanche soir dans un contexte particulièrement tendu. Après avoir commencé la saison avec un titre remporté contre le PSG, le club nordiste a enchaîné plusieurs décisions contestées et une lourde défaite européenne.

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La situation s’est rapidement dégradée dans l’Artois. Selon La Provence, les dirigeants lensois ont multiplié les choix surprenants en l’espace d’un été et de quatre journées, alors que le club semblait avoir trouvé une forme de stabilité depuis son retour en Ligue 1 en 2020. Le changement d’entraîneur et la nomination d’un novice ont notamment accompagné cette période agitée.

Une défaite historique contre Côme

Le point culminant de cette séquence reste la débâcle européenne subie à domicile contre Côme. Battu 1-9, le RC Lens↗ a concédé la plus lourde défaite d’un club français en Ligue des champions, dans une rencontre qui a exposé les difficultés collectives de l’équipe. Cette humiliation a également tendu les relations au sein du groupe. La Provence décrit une tension palpable entre les Lensois pendant la rencontre, tandis que Jonathan Gradit a reconnu les insuffisances de l’équipe deux jours après le match. Le défenseur a évoqué les attitudes et la responsabilité partagée dans cette soirée difficile.

C’est un naufrage collectif

Gradit et Cahuzac face à leurs responsabilités

Jonathan Gradit a aussi parlé de honte, de frustration et d’énervement pour décrire l’état d’esprit du vestiaire après cette défaite. Le défenseur a estimé que les manquements ne concernaient pas un seul secteur, mais l’ensemble du collectif lensois. Yannick Cahuzac, présenté comme l’un des principaux responsables sportifs de cette période, a lui aussi reconnu des défaillances. L’apprenti entraîneur a expliqué avoir été confronté à un choix à la mi-temps, alors que Lens↗ était mené 3-0, entre la volonté de fermer le jeu et celle de poursuivre une autre approche. Le club nordiste aborde ainsi la réception de l’OM après cette série de décisions et cette lourde défaite européenne.