À la veille de Lens–OM, trois dossiers ont marqué l’actualité marseillaise : la composition probable de Bruno Genesio, le retour au premier plan de Nayef Aguerd et le virage économique préparé par Frank McCourt. Voici les trois informations OM à retenir ce samedi soir.

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1. Lens–OM : une équipe proche de celle de Leverkusen

Après la victoire européenne à la BayArena, l’OM doit enchaîner dimanche à 20h45 sur la pelouse de Lens. La projection marseillaise conserve l’essentiel du onze aligné en Allemagne : Jeffrey De Lange dans le but, Bezahaf, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia en défense, puis Geoffrey Kondogbia et Pierre-Émile Højbjerg au milieu. Devant, Timothy Weah, Himad Abdelli et Igor Paixão devraient soutenir Amine Gouiri. Le onze envisagé face à Lens↗ détaille cette continuité.

La séance de samedi a toutefois apporté deux indications. Amine Harit a repris avec le groupe, mais une titularisation paraît encore prématurée. Emerson, absent de l’entraînement selon La Provence, semble au contraire très incertain. Le groupe officiel n’étant pas encore annoncé, cette composition reste une tendance et non une information définitive. Le principal choix ouvert concerne le partenaire de Højbjerg, Kondogbia gardant une longueur d’avance sur Tochukwu Nnadi dans la projection.

2. Aguerd retrouve les qualités connues par Genesio

Bruno Genesio s’est montré satisfait de la progression de Nayef Aguerd. L’entraîneur marseillais a rappelé que le défenseur avait traversé une longue période de blessure et d’incertitude, difficile à gérer mentalement. Après six mois sans compétition et une Coupe du monde manquée, il lui fallait du temps pour retrouver son niveau physique. Le technicien, qui l’avait déjà dirigé à Rennes, estime aujourd’hui reconnaître le joueur qu’il connaissait. Les explications de Genesio sur le retour d’Aguerd↗ replacent cette évolution dans son contexte.

Son apport dépasse la solidité défensive observée à Leverkusen. Genesio met en avant son jeu aérien, sa vitesse, sa qualité technique pour ressortir le ballon et son expérience. Ces caractéristiques sont particulièrement utiles avant un déplacement à Bollaert où Lens cherchera à imposer de l’intensité. Aguerd devrait donc rester associé à CJ Egan-Riley dans l’axe, avec la mission de sécuriser la surface tout en donnant une première relance propre à l’OM.

3. McCourt veut transformer le modèle économique de l’OM

Dix ans après son arrivée, Frank McCourt prépare une nouvelle phase de son projet. Une enquête du Journal du Dimanche évoque un centre d’entraînement estimé à 70 millions d’euros, envisagé à Trets, ainsi que le retour d’Adidas comme équipementier à partir de 2027. L’objectif serait de moderniser les infrastructures et d’augmenter durablement les recettes, alors que le club doit réduire sa dépendance aux apports de son actionnaire. Le dossier complet sur le virage économique de McCourt↗ réunit les principaux chantiers annoncés.

Le propriétaire resterait ouvert à l’arrivée de partenaires financiers sans vouloir céder nécessairement le contrôle du club. Stéphane Richard doit conduire cette évolution avec un objectif d’équilibre économique à l’horizon 2028. Aucun nouvel investisseur n’est cependant officialisé. À court terme, le passage devant la DNCG attendu en décembre demeure l’échéance la plus concrète, car il conditionnera la marge de manœuvre de la direction pour le mercato hivernal.