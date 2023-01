Avis de spécialiste : « Malinovskyi avait besoin de ce transfert à l’OM ! Il va être très motivé ! »

L’Olympique de Marseille a officiellement annoncé ce lundi la signature de Ruslan Malinovskyi. Pour en savoir plus sur le joueur, FCM est parti poser quelques questions à Oleksandr Sazhko, rédacteur en chef adjoint de l’un des plus gros médias sportifs ukrainiens, Tribuna.com…

Quel est le statut de Ruslan Malinovskyi aujourd’hui en Ukraine ?

Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs ukrainiens de sa génération et l’un de ceux ayant le mieux réussi à l’étranger. Nous n’avons pas beaucoup de bons joueurs à l’étranger, dans les meilleurs championnats. Et encore moins réussissant de belles choses dans ces championnats.

Yarmolenko et Konoplyanka étaient considérés en Ukraine comme bien plus talentueux que Malinovskyi mais Ruslan est finalement parvenu à faire bien mieux qu’eux en Europe.

Malinovskyi a certainement eu ses meilleurs moments en Belgique puis en Italie, malgré toutes les controverses et les problèmes avec Gasperini à l’Atalanta. Il a été meilleur passeur du championnat une saison (2021) et a marqué beaucoup de buts en Serie A. Il est évident qu’on se souviendra de lui en Italie. Les Ukrainiens sont fiers de ce qu’il a pu faire.

En France, on le voit surtout comme un milieu offensif mais il a joué plus bas sur le terrain dans sa carrière, non ? Est-il toujours capable de le faire ?

Oui, il a joué en tant que milieu central et même en tant que milieu défensif, pour autant que je me souvienne. Mais c’était il y a longtemps, en Ukraine. Mais en équipe nationale ukrainienne, il jouait surtout milieu central en 4-3-3 il n’y a pas si longtemps. C’était à l’époque où Shevchenko était l’entraîneur principal.

À mon avis, son duo avec Zinchenko était peut-être la meilleure paire de milieux centraux de l’histoire de notre équipe nationale. Ils se complétaient parfaitement. Il peut certainement encore jouer milieu central, mais ça dépend du rôle dans lequel Tudor le voit et de la compatibilité avec ses autres partenaires. Car Malinovskyi a évidemment des points faibles.

Justement de manière générale, qu’est-ce que Malinoskyi apporte à une équipe sur le terrain ?

Il est toujours l’un des joueurs les plus créatifs sur le terrain. En équipe nationale, il a toujours été l’un des meilleurs dans de nombreux paramètres de statistiques avancés. Il peut être à la construction, il peut passer, il peut marquer. Il a une excellente frappe, l’une des meilleurs au monde. Il est suffisamment polyvalent pour jouer à différents postes.

Il manque peut-être un peu de dynamisme et d’agressivité. C’était peut-être son principal problème avec le style de Gasperini à l’Atalanta. Il n’est pas non plus très bon en défense et a eu quelques problèmes physique tout au long de sa carrière. Je ne suis pas sûr qu’il soit capable de jouer beaucoup de matches complets immédiatement, car il n’a pas eu de temps de jeu régulier depuis un moment. Il est possible que d’anciennes blessures reviennent lorsque le nombre de minutes augmentera.

Dans une équipe qui veut contrôler le ballon et jouer un football intelligent, il peut être très utile. Mais il a aussi beaucoup d’expérience dans une approche plus directe, à l’Atalanta donc. Il peut être très polyvalent.

Une autre chose importante : il est très bon en langues. Il parle l’anglais, l’italien, l’ukrainien et le russe. Il n’aura aucun problème d’adaptation et d’apprentissage du français.

Comment l’Olympique de Marseille est-il perçu par les fans de football ukrainiens ? Ce transfert (Malinovskyi à l’OM) est-il considéré comme un progrès pour sa carrière ?

Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas une opinion en particulier qui prévaut parmi les fans. Certains pensent que la Ligue 1 est une sorte de déclassement après la Serie A. Parce que beaucoup d’Ukrainiens perçoivent le championnat français comme un championnat à une seule équipe. Et Malinovskyi ne va pas dans cette équipe unique.

D’autres pensent que c’est une bonne opportunité.

Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert. Et la seule chose que, lui, et nous, devons regretter est que ce transfert n’ait pas eu lieu en été. Ruslan a perdu une moitié de saison.

Marseille est l’un des plus grands clubs de France avec une grande histoire, une grande culture du football dans la ville et beaucoup de supporters. C’est une bonne chose qu’il y soit et c’est bien mieux que d’être à l’Atalanta où l’entraîneur ne veut pas de lui.

L’essentiel est qu’il ait une nouvelle chance de jouer à un bon niveau. C’est une grande motivation pour lui. Je pense que dans de telles circonstances, toutes les parties peuvent bénéficier de ce transfert : OM, Malinovskyi, l’équipe nationale ukrainienne et les fans ukrainiens. Nous voulons qu’il joue autant de football qu’il le peut. Parce que c’est un très bon joueur généralement et peut-être même un joueur exceptionnel pour l’Ukraine.

Tous propos recueillis par Mourad Aerts