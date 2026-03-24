Balerdi et Greenwood blessés, un nouveau président recherché et une pépite allemande suivie… les 3 infos OM de ce mardi 24 mars !

Chahuté sur le terrain comme en coulisses, l’OM traverse une période charnière. Entre blessures préoccupantes, remaniement à la tête du club et premières pistes mercato, l’actualité marseillaise est particulièrement dense. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour autour de l’Olympique de Marseille.

OM : Balerdi et Greenwood touchés, les dernières infos !

L’Olympique de Marseille doit composer avec deux alertes physiques importantes après sa défaite face au LOSC (1-2). Le club a confirmé que Leonardo Balerdi souffre d’une lésion du mollet droit, tandis que Mason Greenwood est touché par une béquille au quadriceps gauche.

Ces deux titulaires majeurs sont désormais pris en charge par le staff médical, avec un suivi quotidien annoncé. Toutefois, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée à ce stade, signe d’une volonté de prudence.

Cette incertitude complique la gestion de l’effectif dans un calendrier chargé de Ligue 1, où chaque point compte. L’état physique de Balerdi et Greenwood sera donc scruté de très près dans les prochains jours.

A lire : OM – LOSC : pour cet ancien arbitre, Lille aurait pu prendre 3 cartons rouges !

OM : Longoria parti, McCourt lance la chasse au nouveau président !

Le départ de Pablo Longoria ouvre une nouvelle ère à la tête de l’Olympique de Marseille. Le propriétaire Frank McCourt a enclenché un processus structuré pour désigner un nouveau président, en s’appuyant sur le cabinet spécialisé Excel Sports Management.

Reconnu pour son expertise dans le recrutement de dirigeants sportifs, ce cabinet a pour mission d’identifier un profil capable de stabiliser la gouvernance du club. En attendant, Alban Juster assure un intérim par nature temporaire.

Dans ce processus, Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance, joue un rôle clé aux côtés de Jeff Ingram. La décision finale reviendra toutefois à Frank McCourt, conformément à l’organisation du club.

Ce chantier stratégique souligne l’importance d’une stabilité institutionnelle, devenue cruciale pour l’avenir de l’OM.

Mercato OM : Marseille vise la pépite Coulibaly ?

Le nom de Karim Coulibaly agite déjà les coulisses du prochain mercato estival. À seulement 18 ans, le défenseur du Werder Brême s’impose comme l’un des jeunes talents les plus convoités d’Europe.

International Espoirs allemand, il séduit par sa qualité de relance et sa capacité à casser les lignes. Selon Bild, des clubs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea, Newcastle ou encore Naples suivent de près son évolution.

L’Olympique de Marseille figure également parmi les clubs intéressés, mais reste pour l’instant en observation, sans offre concrète.

Le dossier s’annonce complexe : le Werder Brême espère récupérer entre 40 et 50 millions d’euros, un montant élevé qui, combiné à la forte concurrence, place l’OM en position d’outsider. D’autant que l’effectif marseillais dispose déjà de profils similaires comme Nayef Aguerd, Facundo Medina ou Emerson Palmieri.

Le club phocéen devra donc arbitrer entre opportunité de marché et priorités sportives dans un dossier aussi attractif que difficile.