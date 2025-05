Balerdi (OM) : “On a beaucoup souffert mais on l’a fait !”

Grâce à son succès au Havre, l’Olympique de Marseille a décroché sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. L’objectif principal de la saison est donc atteint pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont su concrétiser leur supériorité en fin de saison malgré quelques passages à vide. Des trous d’air qui ont fait souffrir les Marseillais avant d’accrocher ce précieux sésame…

L’OM en Ligue des Champions, cela faisait 3 saisons que les Marseillais attendaient cette qualification après la campagne 2022-2023 ! Après une saison loin d’être tranquille et quelques frayeurs, les Olympiens ont réussi à assurer une place sur le podium avant la dernière journée de championnat. Un accomplissement qui soulage le capitaine marseillais, Leonardo Balerdi…

“Quand je vois les sourires de tout le monde…”

Au micro de l’ancien marseillais, Bafétimbi Gomis et du journaliste Smaïl Bouadbellah, l’ancien de Boca Junior a évoqué son soulagement et sa joie tout en rappelant l’importance pour le groupe de bien finir contre Rennes la semaine prochaine :

“(Tu es un capitaine heureux ce soir ?) Oui, quand je vois le sourire de tous les gens, de tout le staff et même de mes coéquipiers parce qu’on a beaucoup souffert cette année. C’était pas facile, mais on l’a fait, et maintenant il reste 1 match, parce qu’on veut finir deuxièmes, on l’a été presque toute la saison, donc on veut terminer deuxièmes.”

🗣 | Leonardo Balerdi : “On a beaucoup souffert cette saison, mais on l’a fait !” 🔥👀 #HACOM #MultiZone Regardez le MultiZone ici : https://t.co/cC6cQ3DbLL ! 👈 pic.twitter.com/TEC3WZI458 — DAZN France (@DAZN_FR) May 10, 2025

a lire aussi : Benatia (OM) : “Il faut jouer la Ligue des Champions la tête haute !”