Benatia (OM) : “Il faut jouer la Ligue des Champions la tête haute !”

Grâce à sa victoire sur la pelouse du Havre, l’Olympique de Marseille a validé son billet pour la prochaine Ligue des champions. Un objectif majeur que les hommes de Roberto De Zerbi ont su atteindre avec courage malgré quelques trous d’air au milieu de la saison. Pour Medhi Benatia, cette qualification est loin d’être une finalité et marque plutôt le début d’un nouveau chapitre de travail…

Ça y est, l’OM l’a fait ! Les Olympiens ont validé leur qualification pour la prochaine édition de la Coupe aux grandes oreilles. Une priorité absolue du club cette saison, que Medhi Benatia entend bien aborder la tête haute !

“On a des hommes forts qui portent ce projet !”

Au micro de DAZN, à l’issue de la qualification des Olympiens pour la Ligue des champions, le directeur sportif marseillais a partagé son ressenti sur cet accomplissement, qui ne représente pas une fin en soi :

“On est soulagés, on sera heureux d’ici deux ou trois jours. (…) On a eu des hauts et des bas, mais on a été 2ème toute la saison, cette qualification est méritée. Il y a beaucoup de choses à améliorer, je ne vais pas me contenter de ça, mais c’était très important pour la suite du club (…) (Sur la suite) J’aimerais promettre de la stabilité, avec une mentalité qu’on a retrouvée ces dernières semaines, à Lille (1-1), contre Brest (4-1), où on a vu des joueurs se bagarrer, mouiller le maillot. On a eu des absences, Auxerre sur les deux matches (1-3), à Reims (1-3), et on veut les gommer pour devenir une grande équipe. Il y a eu de bonnes choses, c’est important de finir 2e, ce n’est pas encore acquis. On doit garder cette place puis jouer la Ligue des champions la tête haute. (…) On a des hommes forts à la tête de ce club, qui portent ce projet. Avec la force de l’actionnaire, on veut aller sur nos idées, être convaincus de ce qu’on fait et ne pas faire marche arrière.”

Medhi Benatia 🇲🇦 : « Je suis content pour le staff, les joueurs, les supporters… pour la ville de Marseille : une ville qui vit différemment les choses ! Ça a été un travail acharné… je suis pas quelqu’un qui va me contenter de ça cependant ! » 💪💙🤍pic.twitter.com/bnHz3Y3RgY — Actu Foot (@ActuFoot_) May 10, 2025

Il reste désormais un dernier match aux Phocéens, à domicile face au Stade Rennais, pour sécuriser cette deuxième place et, surtout, offrir une belle fête au public marseillais, qui attendait cela depuis trois ans.

