Bamo Meité, c’est confirmé ! L’avenir de Ruben Blanco et une porte s’ouvre en défense… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi :Bamo Meité, c’est confirmé ! L’avenir de Ruben Blanco et une porte s’ouvre en défense…

Mercato : Pisté par l’OM, son club ouvre la porte à un départ !

L’OM aurait comme priorité de recruter un joueur au poste de central / latéral droit cet hiver. Fribourg ouvre la porte à un départ de Kilian Sildillia.

À l’approche du mercato hivernal 2025, l’OM cherche à renforcer sa défense, avec des cibles comme Danilo (Juventus) et Kiliann Sildillia (Fribourg). Le club allemand aurait d’ailleurs ouvert la porte à un départ du Français. Comme nous l’informe Foot Mercato, son prix serait déjà fixé à 12 millions d’euros. Pour le moment, les Olympiens n’auraient pas encore manifesté de réel intérêt pour celui qui a joué les Jeux Olympiques avec L’Equipe de France de Thierry Henry.

🚨#mercatOM 🔵⚪️ 🔜Fribourg ouvre la porte à un départ de Kilian Sildillia 💰mise à prix : 12 M€ ❌à l’instant T, l’OM n’a pas d’interêt pour le joueurhttps://t.co/9RxvpVuwFB pic.twitter.com/mgLAxjo4Ez — Sébastien Denis (@sebnonda) December 31, 2024

Sildillia visé par la Roma ?

Selon Nicolo Shira, le club italien, intéressé par le latéral droit de 22 ans, pourrait tenter de le recruter, d’autant plus que Florent Ghisolfi, directeur sportif de la Roma, l’avait déjà ciblé lorsqu’il était à Nice. Avec la possible sortie d’Amir Murillo et l’insuffisance de Pol Lirola, l’OM pourrait se positionner pour renforcer ce poste, bien que la concurrence soit déjà bien lancée pour le joueur, sous contrat jusqu’en 2026.

#ASRoma have shown interest in #Freiburg’s right fullback Kiliann #Sildillia. Technical director Ghilsolfi already wanted him at OGC Nice. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2024

Nicolò Schira a précisé : « L’AS Roma a manifesté son intérêt pour le latéral droit de Fribourg Kiliann Sildillia. Le directeur technique Ghilsolfi le voulait déjà à l’OGC Nice. » Le joueur de 22 ans, qui était dans l’équipe de Thierry Henry lors des JO, était déjà une cible de l’OM l’été dernier. Le joueur de 22 ans n’a joué que 64 minutes cette saison en Bundesliga.

Mercato OM : C’est confirmé pour Bamo Meïté !

L’avenir de Bamo Meïté s’écrit en pointillé à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central ivoirien devrait toujours quitter le club. La piste MHSC reste la plus avancée.

Bamo Meïté pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet hiver. D’après L’Equipe, son départ est toujours d’actualité pour le mercato hivernal. Toujours selon le quotidien sportif, sa destination la plus probable reste le MHSC qui doit se renforcer pour faire une meilleure deuxième partie de saison.

A LIRE AUSSI : Bon plan mercato OM : Zakaria El Ouahdi, un latéral droit offensif !

❗️La piste la plus avancée semble toujours se situer du côté de Montpellier pour Bamo Meite. Jean-Louis Gasset a manifesté son intérêt pour le joueur. [🥇@lequipe] pic.twitter.com/26XrIVdw7b — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 31, 2024

Mercato : L’OM a tranché pour Ruben Blanco

L’OM sait ce qu’il veut faire avec Ruben Blanco ! Blessé en pré-saison, il est tombé dans la hiérarchie et devrait maintenant quitter le club.

Cet été l’OM a recruté deux gardiens de haut niveau avec Rulli et de Lange. D’après les informations du journal L’Equipe, Ruben Blanco est tombé à la 4e place de la hiérarchie, même derrière Van Neck. Le club envisage donc de le laisser filer dès cet hiver. L’espagnol pourrait même partir en prêt pour terminer la saison, afin d’économiser son gros salaire.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : cette cible annoncée exclue de l’effectif de son club selon Fabrizio Romano !

• Les dirigeants privilégient un prêt pour Rubén Blanco, devenu numéro 4, avec un salaire impossible pour une telle position dans la hiérarchie (environ 1,5 M€ brut annuels). L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZBBHh4MGVw — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 31, 2024

Les points forts de Rulli décortiqués par un spécialiste !

Dans des propos confiés à la Provence, Alain Casanova considère Gerónimo Rulli comme un « gardien complet ». Il explique que l’Argentin, plus mature qu’à ses débuts à Montpellier, a su développer une stabilité impressionnante. « Il est désormais plus mature », affirme Casanova. L’évolution de Rulli a été marquée par des expériences enrichissantes, notamment à l’Ajax, où il a gagné en régularité. Aujourd’hui, il incarne un gardien fiable, capable de répondre présent lors des moments clés, assurant ainsi une grande solidité pour l’OM. « Un gardien complet, qui est désormais plus mature que lors de son passage à Montpellier. Je le suivais quand il était en Espagne et j’ai l’impression qu’il est sur la lignée de sa saison à l’Ajax. »

Rulli, calme et stabilité

Ce qui distingue particulièrement Rulli des autres gardiens argentins, comme Emiliano « Dibu » Martínez, c’est son calme. Casanova loue sa capacité à rester « posé » et « stable », même dans les moments les plus intenses. Cette sérénité lui permet de rester concentré et de prendre les bonnes décisions dans des situations de pression, ce qui en fait un atout précieux pour l’Olympique de Marseille.

Proactivité et lecture de Jeu

L’un des points forts de Rulli est sa lecture du jeu. Casanova souligne que le gardien est « présent dans le dos de sa défense » et qu’il fait preuve d’une grande « proactivité ». Il anticipe les situations et prend des initiatives pour organiser le jeu et protéger son équipe. Cette capacité à lire le jeu et à intervenir au bon moment fait de lui un élément essentiel dans le système défensif de l’OM.

Une concentration inébranlable

Casanova met également en avant la concentration de Rulli, qui reste au sommet de son jeu tout au long des matchs. « Il n’a pas de temps faibles », souligne-t-il. Cette attention constante permet à Rulli de réaliser des arrêts décisifs et de maintenir une solidité dans les buts.

Conclusion

Pour Casanova, Gerónimo Rulli est l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, grâce à sa régularité, son calme et sa concentration. Il incarne une sécurité précieuse pour l’OM et s’affirme comme un pilier essentiel pour les ambitions du club, tant en Ligue 1 qu’en Europe.