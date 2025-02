Barcelone veut Greenwood? Longoria de nouveau dénoncé et bonne nouvelle pour Cornelius… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Barcelone veut Greenwood? Longoria de nouveau dénoncé et bonne nouvelle pour Cornelius…

Mercato OM : Le FC Barcelone prêt à faire un gros chèque pour ce titulaire de De Zerbi ?

Ces derniers jours, le nom de Mason Greenwood a été associé à plusieurs grands clubs européens. Après un passage remarqué à Getafe, l’attaquant anglais de l’OM aurait attiré l’attention de plusieurs écuries prestigieuses. Le Bayern Munich aurait notamment supervisé ses performances, tandis que le PSG, rival historique de l’OM, serait également intéressé.

Cependant, selon les dernières informations relayées par TeamTalk, c’est le FC Barcelone qui se montrerait le plus insistant dans ce dossier. Les Blaugranas envisageraient de proposer une offre de 75 millions d’euros pour s’attacher les services de Greenwood dès cet été. Une telle somme pour venir concurrencer la pépite Lamine Yamal ?

A lire : OM : L’étonnante explication de Di Meco !

Le FC Barcelone très chaud sur Greenwood ? Une offre de 75M€ à venir ?

Les clubs de Barcelone, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain ont tous exprimé leur intérêt pour l’acquisition de Mason Greenwood en provenance de Marseille. pic.twitter.com/WTwn97Wuep — 𝙕𝙀𝙎𝙋𝙊𝙍𝙏 (@dyesbro) February 21, 2025

15 buts, 4 passes décisives : c’est le bilan de Mason Greenwood depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues. L’ailier droit international anglais s’est brillamment adapté aux différents rôles offensifs mis en place par Roberto De Zerbi et attire déjà de nombreuses convoitises. Même si ce dernier est moins efficace et précis depuis plusieurs matches, un départ n’est pas à exclure cet été malgré sa volonté de jouer la Ligue des Champions avec l’OM si le club se qualifie…

Alors que l’OM pourrait réaliser une plus-value importante sur son attaquant, il reste à voir si le club phocéen acceptera de se séparer de l’un de ses atouts offensifs majeurs. Une bataille de mercato s’annonce, avec plusieurs cadors européens en embuscade pour tenter d’attirer Mason Greenwood.

OM : Bonne nouvelle pour Derek Cornelius !

Expulsé face à l’AJA samedi dernier, le défenseur de l’OM Derek Cornelius va être suspendu. Dans ce contexte négatif, ce dernier vient tout de même de recevoir une bonne nouvelle et cela concerne l’équipe nationale du Canada.

Le défenseur central canadien de l’Olympique de Marseille, Derek Cornelius, a été inclus dans la liste préliminaire de 60 joueurs de l’équipe nationale du Canada pour la phase finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2025. Cette annonce intervient alors que le joueur est au cœur d’une controverse suite à son expulsion lors du match contre Auxerre.

Lors de cette rencontre, Derek Cornelius a été expulsé à la 63e minute après avoir reçu un second carton jaune pour une faute sur Hamed Traoré. Cette décision arbitrale a suscité une vive réaction de la part du président de l’OM, Pablo Longoria, qui a déclaré : « C’est de la vraie corruption. Tout a été organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est planifié, c’est truqué. »

Cornelius dans la pré sélection avec le Canada

En conséquence de cette expulsion, Cornelius sera suspendu pour le prochain match de l’OM contre Nantes dimanche, et probablement également pour la rencontre suivante face à Lens le samedi suivant. Cette absence pourrait affecter la défense marseillaise lors de ces confrontations cruciales.

Malgré cette situation en club, la convocation de Derek Cornelius en équipe nationale témoigne de la confiance que lui accorde le sélectionneur canadien. La liste définitive de 23 joueurs pour la phase finale de la Ligue des Nations sera soumise avant le 10 mars 2025. La participation de Cornelius dépendra de sa forme physique et de sa disponibilité, compte tenu de ses récentes suspensions en club.

Cette double actualité place Derek Cornelius au centre de l’attention, tant au niveau national qu’international, et soulève des questions sur l’impact des décisions arbitrales sur la carrière des joueurs et les performances des équipes.

OM : Pablo Longoria de nouveau dénoncé…

Après le SAFE, c’est maintenant au tour d’un second syndicat de dénoncer les propos de Pablo Longoria dans un communiqué.

Ce mercredi, La Provence partage un communiqué d’un second syndicat d’arbitre qui monte au créneau contre les propos de Pablo Longoria. Le président de l’OM qui avait perdu son sang froid à Auxerre lors de la rencontre de Ligue 1 samedi dernier est de nouveau la cible d’un nouveau syndicat, l’UNAF (Union Nationale des Arbitre de Football).

La DTA donne ses conclusions !

La FFF a tenu à clarifier les polémiques nées de ce match. Elle confirme qu’aucun pénalty n’aurait dû être sifflé sur Quentin Merlin, et que le deuxième carton jaune de Derek Cornelius était justifié. Cette analyse s’inscrit dans le cadre du debriefing hebdomadaire de la Ligue 1, alors que l’OM a vivement contesté ces décisions.

Un arbitrage validé par la DTA

Furieux après le match, Pablo Longoria avait publiquement critiqué l’arbitrage, parlant de décisions « scandaleuses » et « honteuses ». Dans un moment de colère, il a même ajouté : « Dites-le bien que Pablo Longoria le dit : c’est de la vraie corruption ! » Une déclaration qu’il a depuis affirmé regretter. La LFP l’a convoqué pour une audience disciplinaire ce mercredi, et il pourrait être lourdement sanctionné.

3 jours après le match entre Auxerre et l’OM (3-0), et alors que la polémique fait encore rage, la direction technique de l’arbitrage a analysé les deux actions litigieuses de la rencontre et conforté les décisions de Jérémy Stinat.https://t.co/Qy5q7ufcBv — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2025

Aucun pénalty sur Quentin Merlin

Les dirigeants marseillais avaient mis en avant une possible faute sur Quentin Merlin, déséquilibré à l’entrée de la surface. Après analyse, la DTA a expliqué : « Les images montrent que le défenseur ne commet aucune faute par imprudence, même s’il ne touche pas le ballon. » Elle ajoute que « le contact du bras gauche du défenseur sur l’attaquant marseillais ne saurait justifier à lui seul une décision de pénalty » et que le mouvement du pied de Merlin est la cause du choc.

Cornelius : un carton jaune justifié

La seconde action contestée concernait le carton rouge de Derek Cornelius, exclu à la 63e minute pour une faute sur Hamed Traoré. Certains observateurs avaient remis en question cette décision, estimant que le défenseur avait d’abord joué le ballon.

Cependant, les arbitres VAR ont validé la sanction en ces termes : « Tu as mis deuxième avertissement et exclusion, on est d’accord ? Le numéro 13 touche bien le ballon mais percute ensuite son adversaire avec le genou dans le dos. » La DTA a confirmé cette analyse : « Même si le joueur marseillais n°13 joue d’abord le ballon, son geste est réalisé sans maîtrise, son genou gauche percutant directement le bas du dos de son adversaire, avec vitesse et intensité. » Ainsi, cette faute a été considérée comme « inconsidérée », justifiant l’avertissement.

Malgré les contestations de l’OM, la DTA a donc validé les choix arbitrales, rappelant ainsi les critères déterminants dans ce type de situations litigieuses.