L’OM affronte le Bayer Leverkusen ce jeudi 5 novembre à 21h à la BayArena, lors de la quatrième journée de Ligue Europa. Groupes, absents, compositions probables, chaîne TV, météo, déclarations et confrontations : voici la feuille de match avant ce déplacement européen.

Voir sur YouTube

Quelle heure et sur quelle chaîne regarder Leverkusen – OM ?

Le coup d’envoi sera donné à 21h, heure de Paris. La rencontre sera diffusée sur CANAL+, avec un accès en streaming via l’application de la chaîne pour les abonnés disposant de l’offre correspondante.

Match : Bayer Leverkusen – Olympique de Marseille

Bayer Leverkusen – Olympique de Marseille Date : jeudi 5 novembre 2026

jeudi 5 novembre 2026 Compétition : Ligue Europa, quatrième journée de la phase de ligue

Ligue Europa, quatrième journée de la phase de ligue Heure : 21h

21h Stade : BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV / streaming : CANAL+ / myCANAL

CANAL+ / myCANAL Arbitre : Orel Grinfeeld

Retrouvez les informations de diffusion de Leverkusen–OM↗. L’UEFA a désigné Roy Hassan et Idan Yarkoni comme assistants, Aviv Moshe Klein comme quatrième arbitre, Carlos del Cerro Grande à la VAR et Tiago Martins à l’assistance vidéo.

La BayArena et les supporters marseillais

Le Bayer annonce environ 28 000 spectateurs, dont 1 500 venus de Marseille. Les Olympiens bénéficieront donc d’un soutien dans les tribunes pour cette première confrontation officielle entre les deux clubs.

Quelle météo pour Leverkusen – OM ?

La soirée s’annonce fraîche à Leverkusen. Les prévisions consultées ce jeudi donnent environ 7°C à 21h, sous un ciel dégagé, puis autour de 6°C en fin de rencontre. Ces températures restent des prévisions susceptibles d’évoluer avant le coup d’envoi.

Le groupe de l’OM : Emerson et Harit forfaits, Abdallah de retour

Bruno Genesio a confirmé mercredi les forfaits d’Emerson et d’Amine Harit. Pour le latéral, le staff attend la fin de semaine afin d’en savoir davantage ; pour Harit, l’entraîneur a évoqué un problème de récupération et un retour espéré dimanche. Derek Cornelius figure également parmi les absents annoncés par Maxifoot ce jeudi.

Keyliane Abdallah retrouve une possibilité de jouer : Genesio a confirmé sa présence dans le groupe après une discussion lundi. Le point sur les forfaits d’Emerson et d’Harit↗ détaille les explications du technicien.

Une page « Bayer – OM : Le groupe » est désormais annoncée sur OM.fr. Son contenu nominatif n’a toutefois pas pu être récupéré lors de cette mise à jour : la liste complète des convoqués reste à compléter, sans la remplacer par la liste d’inscription UEFA.

Le groupe du Bayer : Badé revient, Flekken débutera

Carles Martinez Novell a annoncé le retour de Loïc Badé et la titularisation de Mark Flekken dans le but. Eliesse Ben Seghir et Guéla Doué restent indisponibles. Le cas de Christian Kofane devait encore être tranché, tandis que Kennet Eichhorn reprend progressivement l’entraînement.

Ces indications portent sur les disponibilités annoncées par l’entraîneur. La liste complète du groupe allemand n’est pas reproduite faute de liste nominative vérifiée.

Les onze probables

Genesio a annoncé de nouveaux changements. La projection FCM ci-dessous reprend les choix de notre article sur les probables titulaires marseillais↗ : elle ne constitue pas une composition officielle.

OM – projection FCM en 4-2-3-1

De Lange

Bezahaf – Meité – Aguerd – Garcia

Kondogbia – Kamissoko

Weah – Gomes – Paixão

Maupay

Cette hypothèse place Paixão à gauche et Weah un cran plus haut à droite. Kondogbia et Kamissoko formeraient le duo du milieu, avec Gomes derrière Maupay.

Bayer Leverkusen – onze probable

La projection publiée par Maxifoot ce jeudi 5 novembre à 9h21 est la suivante :

Flekken

Quansah – Tapsoba – Medina – Gutierrez

Andrich – Garcia

Hofmann – Tillman – Maza

Schick

Les compositions officielles permettront de connaître les choix définitifs des deux entraîneurs avant la rencontre.

Bruno Genesio : « On n’abandonne pas la Coupe d’Europe »

En conférence de presse mercredi, dans les déclarations retranscrites par RMC Sport, l’entraîneur marseillais a défendu ses ambitions européennes malgré le début de campagne difficile :

« J’entends plein de choses sur ‘est-ce qu’on abandonne la Coupe d’Europe’. Ce n’est pas du tout le cas. On doit être conscients de nos forces mais on n’abandonne pas la Coupe d’Europe. On ne passe pas une année à se battre pour s’y qualifier pour la galvauder. Il y a des choix à faire dans les compos pour répartir les temps de jeu, mais bien sûr que j’y crois encore. Même si demain le résultat n’est pas celui qu’on espère, il restera quatre matchs, soit 12 points. On aura trois réceptions, et entre 9 et 11 points c’est jouable. »

Le technicien a aussi insisté sur l’équilibre encore à trouver :

« On ne concrétisait pas nos temps forts et on payait cash nos temps faibles. La grosse différence par rapport au début de saison, c’est qu’on passe le moins de temps possible dans nos temps faibles et on marque dans nos temps forts. C’est là qu’on a le plus progressé. On a encore beaucoup d’axes de progression. Ce n’est pas normal que notre gardien soit celui qui fasse le plus d’arrêts cette saison. »

Martinez Novell se méfie du réveil marseillais

Dans sa conférence du 4 novembre, rapportée par le site officiel du Bayer, Carles Martinez Novell souligne les progrès de Marseille malgré son absence de points en Europe. Il s’attend à une rencontre difficile. Sa formule, traduite de l’anglais :

« Marseille est un grand club ; nous avons beaucoup de respect pour eux. »

Les confrontations entre Leverkusen et l’OM

Ce rendez-vous est le premier match officiel entre les deux clubs. Les précédents amicaux ne constituent donc pas un historique de confrontations européennes.

2014 : OM 4-1 Bayer Leverkusen , en préparation estivale en Autriche.

, en préparation estivale en Autriche. 2 août 2023 : OM 1-2 Bayer Leverkusen, au Vélodrome.

Lors du rendez-vous de 2023, Jonathan Tah et Nadiem Amiri avaient marqué pour Leverkusen, avant la réduction du score de François Mughe.

Deux dynamiques différentes en Ligue Europa

Le Bayer a remporté ses trois premiers matches : 2-0 contre Celje, 4-0 à Poznań et 2-0 sur le terrain de l’OFI Crète. Cela représente neuf points, huit buts inscrits et aucun encaissé avant la réception de Marseille.

L’OM reste sans point après trois journées européennes, mais arrive sur une série de quatre victoires en Ligue 1, la dernière contre Toulouse (2-0). Sixièmes du championnat avec 15 points, les Marseillais cherchent à prolonger cette progression sur la scène européenne.

Les rendez-vous FCM : avant-match à 20h30, débrief à 22h45

Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Jimmy Turi vous attendent pour l’avant-match à 20h30↗, autour des compositions et des enjeux. Retrouvez ensuite le débrief annoncé à 22h45↗ pour revenir sur la rencontre avec vos réactions dans le chat.