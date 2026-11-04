Bruno Genesio a confirmé les forfaits d’Emerson et d’Amine Harit pour le déplacement à Leverkusen. L’entraîneur de l’OM distingue toutefois les deux situations et espère retrouver son milieu offensif dimanche.

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En conférence de presse ce mercredi 4 novembre, à la veille du rendez-vous de Ligue Europa, Bruno Genesio a levé l’incertitude sur la présence des deux joueurs. Le staff marseillais a décidé de les préserver plutôt que de les exposer dans cette rencontre européenne.

Harit attendu dimanche, un nouveau point pour Emerson

Ils ne sont pas opérationnels pour le match de demain, on a préféré ne prendre aucun risque. On attend vendredi ou samedi pour en savoir plus. Surtout concernant Emerson. Pour Amine, c’est plutôt un problème de récupération, il devrait être là dimanche.

Pour Amine Harit, Genesio parle donc d’un problème de récupération. Il envisage une disponibilité dimanche, sans annoncer pour autant que ce retour est définitivement acquis. Le technicien n’a pas donné de diagnostic médical plus précis concernant son joueur. Le cas d’Emerson appelle davantage d’attente. Un point doit être fait vendredi ou samedi pour préciser sa situation, et aucune date de retour certaine n’a été avancée pendant la conférence. Son absence à Leverkusen est en revanche confirmée, au même titre que celle d’Harit.

Genesio annonce aussi du turnover

Ces deux forfaits s’inscrivent dans un contexte où l’entraîneur prévoit également de répartir les temps de jeu. Interrogé sur sa composition, il a annoncé de nouveaux changements sans révéler les noms des joueurs qui débuteront.

Vous verrez demain. Il y aura des changements comme je l’ai fait dernièrement.

Aucun remplaçant d’Harit ou d’Emerson n’a ainsi été désigné par le coach pendant cette prise de parole. Les hypothèses de composition restent des projections jusqu’à l’annonce du onze officiel.