Bruno Genesio a retenu 22 joueurs pour le déplacement de l’OM en Allemagne, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue Europa. Emerson, blessé au genou, et Amine Harit, laissé au repos, ne figurent pas dans le groupe marseillais.

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L’Olympique de Marseille se présentera face au Bayer Leverkusen ce jeudi à 21 heures avec un groupe de 22 éléments. Le technicien marseillais doit composer sans Emerson, absent en raison d’une blessure au genou, ni Amine Harit, préservé pour cette rencontre européenne.

Retrouvez l’heure et la chaîne du match↗, ainsi que notre projection des probables titulaires marseillais↗. Genesio a également expliqué sa discussion avec Abdallah avant ce déplacement↗.

Les 22 joueurs retenus par Bruno Genesio

Dans les buts, De Lange, Vermot et I. Gomis ont été convoqués. La défense sera composée d’Aguerd, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, Bezahaf, B. Méïté et T. Weah, tandis que le milieu de terrain réunira Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Kamissoko, Kondogbia et Hojbjerg.

Gardiens : De Lange, Vermot, I. Gomis

De Lange, Vermot, I. Gomis Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, Bezahaf, B. Méïté, T. Weah

Aguerd, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, Bezahaf, B. Méïté, T. Weah Milieux : Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Kamissoko, Kondogbia, Hojbjerg

Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Kamissoko, Kondogbia, Hojbjerg Attaquants : Gouiri, Maupay, Paixao, Mmadi, Abdallah, Valero

Antoine Valero encore présent, Moumbagna écarté

Le secteur offensif comprend notamment Gouiri, Maupay, Paixao, Mmadi et Abdallah. Antoine Valero est de nouveau présent dans le groupe, à la place de Faris Moumbagna. Outre Emerson et Harit, les absents sont Cornelius, Moumbagna et Van Neck. Cornelius est annoncé blessé, tandis que Moumbagna et Van Neck ne sont pas retenus par choix du coach.