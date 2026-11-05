Bruno Genesio a confirmé que Keyliane Abdallah pouvait jouer à Leverkusen. L’entraîneur de l’OM a surtout révélé avoir discuté avec lui lundi pour clarifier ses attentes.

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Après le retour du jeune joueur dans le groupe professionnel, Bruno Genesio a précisé sa position ce mercredi 4 novembre en conférence de presse. La présence d’Abdallah dans le groupe lui ouvre la possibilité de participer au rendez-vous européen. Elle ne vaut toutefois pas annonce d’une titularisation.

Une discussion lundi pour clarifier les attentes

A partir du moment où il est dans le groupe, il peut jouer. On a eu une très bonne discussion lundi, il sait bien ce qu’on attend de lui et que ce n’est pas une punition. Je suis là pour les faire progresser. Il a très bien compris, il n’y a aucun problème.

Le technicien présente cet échange comme une étape dans l’accompagnement du joueur. Il insiste sur la compréhension de ses exigences par Abdallah et sur sa volonté de le faire progresser. Selon ses propos, il n’existe pas de problème entre eux après cette discussion. Cette prise de parole apporte une précision au retour à l’entraînement déjà évoqué dans les informations sur le groupe marseillais. Genesio confirme désormais qu’Abdallah est une option pour la rencontre, sans lui promettre de minutes ni préciser le rôle qu’il pourrait lui confier.

Du changement annoncé, sans onze dévoilé

Interrogé plus largement sur la composition qui affrontera Leverkusen, l’entraîneur a maintenu le suspense. Il a cependant confirmé qu’il procéderait encore à des changements, comme lors des dernières rencontres.

Vous verrez demain. Il y aura des changements comme je l’ai fait dernièrement.

Cette annonce ne permet pas de conclure qu’Abdallah débutera à la BayArena. Genesio conserve ses choix pour le match, mais son discours marque clairement la disponibilité du joueur pour être utilisé. La conférence distingue ainsi une possibilité de jouer d’une place assurée dans le onze de départ.