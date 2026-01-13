Bayeux – OM : Le onze marseillais sans Balerdi ni Hojbjerg !

L’Olympique de Marseille joue ce soir la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent ce mardi à Caen pour affronter Bayeux en 16e de finale, en cas de victoire l’OM recevra Rennes au prochain tour. Mais avant cela il faut s’imposer ce soir, voici le onze proposé par De Zerbi !

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec plusieurs absences importantes. Nayef Aguerd (CAN), Arthur Vermeeren (suspendu) et Pierre-Emerick Aubameyang (repos) ne sont pas disponibles. Kondogbia et Paixao tout comme Vaz (instance de départ pour ce dernier) n’étaient pas à l’entrainement hier.

A lire : OM Mercato : Une offre de 25 M€ à venir pour ce titulaire de De Zerbi ?

De Lange dans les cages

🗣️ Retour de Medina et Traoré dimanche !#DeLZerbi : “Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Medina a ce qu’il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de… pic.twitter.com/lbJ2Qq2Xd4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

Traoré et Gouri titulaires devant

🗣️ Demain, c’est #DeLange qui joue#DeZerbi : “Demain, c’est De Lange qui joue. Concernant Rulli, je suis toujours content de lui. Il a fait 18 mois formidables à Marseille. C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui.”#OM #conf #CoupedeFrance pic.twitter.com/WWNCGHGefX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2026

Le onze de l’OM face à Bayeux

De Lange

Murillo Pavard Medina Emerson

O’Riley Nadir

Gomes

Greenwood Gouiri Traoré

Pour Parier sur le match Bayeux – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.