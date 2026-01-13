Info Chrono
Bayeux – OM : Le onze marseillais sans Balerdi ni Hojbjerg !
OM Actualités

Bayeux – OM : Le onze marseillais sans Balerdi ni Hojbjerg !

Par La Redaction FCM -

 

L’Olympique de Marseille joue ce soir la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent ce mardi à Caen pour affronter Bayeux en 16e de finale, en cas de victoire l’OM recevra Rennes au prochain tour. Mais avant cela il faut s’imposer ce soir, voici le onze proposé par De Zerbi !

 

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec plusieurs absences importantes. Nayef Aguerd (CAN), Arthur Vermeeren (suspendu) et Pierre-Emerick Aubameyang (repos) ne sont pas disponibles. Kondogbia et Paixao tout comme Vaz (instance de départ pour ce dernier) n’étaient pas à l’entrainement hier.

 

A lire : OM Mercato : Une offre de 25 M€ à venir pour ce titulaire de De Zerbi ?

De Lange dans les cages

 

 

 

 

Traoré et Gouri titulaires devant

 

 

Le onze  de l’OM face à Bayeux

 

De Lange
Murillo Pavard Medina Emerson 
O’Riley Nadir
Gomes
Greenwood Gouiri Traoré

 

