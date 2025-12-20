OM Mercato : Une offre de 25 M€ à venir pour ce titulaire de De Zerbi ?

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg continue d’animer l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Malgré une position très claire affichée par la direction olympienne ces derniers jours, l’intérêt de la Juventus serait toujours bien réel. Selon le journaliste Ekrem Konur, le club italien travaillerait même sur une offre concrète à destination de l’OM.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Pierre-Emile Hojbjerg circule avec insistance dans la presse italienne. La Juventus serait séduite par le profil du milieu international danois, considéré comme une valeur sûre à son poste. Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont récemment fermé la porte à un départ du joueur cet hiver, les informations dévoilées par Ekrem Konur relancent le dossier.

A lire aussi : OM : Ce consultant RMC convaincu par le projet et le discours de Longoria !

Sur son compte X, le journaliste spécialisé dans le marché des transferts a affirmé : « Juventus a relancé son intérêt pour le milieu de terrain marseillais Pierre-Emile Højbjerg ! Une offre de 25 millions d’euros est en préparation. Plusieurs autres clubs suivent également la situation de près. » Une déclaration qui confirme que le club turinois n’aurait pas abandonné l’idée de recruter le joueur de l’OM.

Une position ferme de la direction de l’OM pour Hojbjerg !

Ces derniers jours, la direction marseillaise a pourtant affiché une ligne très claire. Lors de son bilan de mi-saison, Pablo Longoria a insisté sur la volonté du club de conserver ses joueurs majeurs durant le mercato hivernal. Le président de l’OM a expliqué que le club ne souhaitait pas se priver d’un élément important de l’effectif en cours de saison.

🗣️ “#Hojbjerg ? Je ferme complètement la porte”#Longoria : “Hojbjerg sollicité par la Juve ? Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va pas se priver d’aucun joueur important dans notre effectif. Il n’y a rien et il n’y a aucune possibilité que Pierre… pic.twitter.com/hKXZ0VhZ0x — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

Dans le même temps, Mehdi Benatia, directeur du football, s’est également montré très ferme face à l’intérêt de la Juventus, confirmant que Pierre-Emile Hojbjerg ne faisait pas partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille en janvier. Le milieu danois est en effet pleinement intégré au projet sportif mené par Roberto De Zerbi, qui s’appuie sur son expérience et sa régularité.

🚨🆕 #Juventus 🇩🇰

Juventus have reignited interest in Marseille midfielder Pierre-Emile Højbjerg! 📌 A €25M bid is being prepared. Many other clubs are also monitoring the situation. pic.twitter.com/nXQclg7AlX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 20, 2025

Une offre de 25M€ à venir ?

Reste désormais à savoir si une offre estimée à 25 millions d’euros est de nature à faire évoluer la position de l’OM. À ce stade, rien n’indique que le club marseillais soit disposé à ouvrir des discussions, même face à une proposition financière conséquente. La situation contractuelle et sportive de Hojbjerg plaide en faveur d’un statu quo, d’autant que le club vise la stabilité de son effectif.