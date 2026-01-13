Bayeux – OM : Les probables titulaires marseillais !

L’Olympique de Marseille joue ce soir la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent ce mardi à Caen pour affronter Bayeux en 16e de finale, un rendez-vous toujours piégeux face à une équipe hiérarchiquement inférieure mais portée par l’événement.

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec plusieurs absences importantes. Nayef Aguerd (CAN), Arthur Vermeeren (suspendu) et Pierre-Emerick Aubameyang (repos) ne sont pas disponibles. Kondogbia et Paixao tout comme Vaz (instance de départ pour ce dernier) n’étaient pas à l’entrainement hier.

De Lange dans les cages

Dans les buts, Jeffrey de Lange devrait être titularisé. Le gardien néerlandais annoncé par son coach cette rencontre de Coupe, dans un contexte de rotation logique de l’effectif. En défense, Leonardo Balerdi pourrait être l’un des cadres alignés afin d’apporter de la stabilité, accompagné par Murillo et surement Medina à gauche…

Le milieu de terrain pourrait être composé de O’Riley, Hojbjerg et Greenwood pourrait avoir sa chance comme faux 10…

Traoré et Gouri titulaires devant ?

En attaque, l’absence d’Aubameyang ouvre des opportunités. Gouiri est une option sérieuse pour débuter en pointe, selon l’animation choisie Weah pourrait être aligné à droite. Greenwood pourrait conserver sa place.de faux 10…

Le onze probable de l’OM face à Bayeux

De Lange

Murillo Balerdi Medina Emerson (ou Garcia)

O’Riley Hojbjerg

Greenwood

Weah Gouiri Traoré

