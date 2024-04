Benatia annonce 3 forfaits face à Toulouse, les grandes annonces de Benatia pour le prochain mercato, Moumbagna revient sur son but face à Benfica et évoque les critiques à son encontre, les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi: Benatia annonce 3 forfaits face à Toulouse. Les grandes annonces de Benatia pour le prochain mercato. Moumbagna revient sur son but face à Benfica et évoque les critiques à son encontre.

OM: Benatia annonce 3 forfaits face à Toulouse

L’Olympique de Marseille se déplacera à Toulouse ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Actuels 9es du championnat, les Olympiens doivent repartir de l’avant s’ils veulent continuer à croire en une qualification européenne la saison prochaine. Sur les ondes de RMC Sport, Medhi Benatia a annoncé trois forfaits pour ce déplacement.

Clauss, Sarr et Mbemba forfaits

• Medhi Benatia annonce sur RMC que Chancel Mbemba, Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr devraient être forfaits pour #TFCOM dimanche.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/JNF0IQw7nY — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) April 19, 2024

« Clauss, Sarr et Mbemba seront un peu justes pour Toulouse », a affirmé Benatia. Le conseiller sportif de l’OM espère leur retour contre Nice ce mercredi.

OM: les grandes annonces de Benatia pour le prochain mercato

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC Sport ce vendredi, Medhi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur le prochain mercato ainsi que sur sa vision du club olympien.

🗣️ Medhi Benatia était notre invité exceptionnel ce soir ! Le conseiller sportif du président de l’OM Pablo Longoria s’est expliqué sur la gestion du cas Aubameyang, sur les minots et sur la qualif’ d’hier en Europa League. Best-of pic.twitter.com/SrYeQdQht2 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 19, 2024

« Si on doit changer deux ou trois joueurs, il faut qu’ils sachent que l’OM demande une certaine exigence »

🗨️ Medhi Benatia: « L’année prochaine, il faut avoir des mecs conscients que venir à l’Olympique de Marseille demande une certaine exigence. Si nous avons ça, je pense que l’on fera une bonne saison. Cette année, on a parfois manqué de mentalité de conquérants » pic.twitter.com/PEFIOSjYCm — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 19, 2024

« Je ne considère pas avoir tout réussi, a affirmé Benatia. C'est un échec qu'on ne soit pas qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine, à moins de faire un miracle. On a envie d'avoir une équipe compétitive pour l'année prochaine, si on doit changer deux ou trois joueurs, il faut qu'ils sachent que l'Olympique de Marseille demande une certaine exigence. Parfois, il a manqué cette mentalité de conquérant cette saison », a-t-il ajouté.

Gasset sur le banc la saison prochaine ?

Medhi Benatia s'est également avancé sur le dossier Jean-Louis Gasset. Le technicien français va-t-il poursuivre sa mission au-delà de la saison, alors qu'il a qualifié l'OM pour les demi-finales de la Ligue Europa ? « Pour l'instant, on ne l'a pas évoqué. Il a signé pour trois mois, 90 jours comme il le disait très bien au départ. Pour l'instant, on en est là, et on regarde match après match. On verra ce qui va se passer », a indiqué le dirigeant olympien.

OM: Moumbagna revient sur son but face à Benfica et évoque les critiques à son encontre

L’Olympique de Marseille se déplacera à Toulouse ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse cette après-midi , Faris Moumbagna est revenu sur son but contre Benfica (1-0, 4-2 t.a.b.) et a évoqué les critiques à son encontre.

« C’était spécial et vraiment fou de voir tout le stade se lever, je sais ce que je vaux »

#Moumbagna revient sur son but face à Benfica: « C’était spécial et vraiment fou de voir tout le stade se lever. On a tout donné durant tout le match. Lorsqu’une équipe est soudée, cela peut que donner des résultats comme ça. » #TFCOM #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/30QVBmG4vD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 20, 2024

« C’était spécial et vraiment fou de voir tout le stade se lever, a confié Moumbagna. On a tout donné durant tout le match. Lorsqu’une équipe est soudée, cela peut que donner des résultats comme ça », a-t-il ajouté avant de revenir sur les critiques à son encontre: « À mon arrivée et jusqu’à présent, je suis critiqué. Je sais ce que je vaux. Je suis à la disposition du coach dès qu’il a besoin de moi. »

#Moumbagna sur les critiques: « À mon arrivée et jusqu’à présent, je suis critiqué. Je sais ce que je sais faire. Je suis à la disposition du coach dès qu’il a besoin de moi. » #TFCOM #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/9FRuT4QZYs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 20, 2024

