OM : Iliman Ndiaye, courte illusion…

L’OM s’est imposé 1-0 puis a remporté la séance de tirs au but 4-2 face à Benfica ce qui permet aux Marseillais de se qualifier pour une demi-finale de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation d’Iliman Ndiaye lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Harit en faux piston droit, puis un 4-3-3 avec les entrées de Murillo puis Henrique pour occuper les postes de latéraux. L’OM a globalement dominé ce match, mais a comme souvent eu du mal à concrétiser ses occasions à l’image de Ndiaye dès le début du match, Aubameyang par la suite. Benfica a fait le choix de subir le pressing et a eu bien du mal à se montrer dangereux. L’Om a clairement accéléré à l’heure de jeu mais Harit et Kondogbia ont une nouvelle fois gâché leur deux occasions. Benfica aurait pu réaliser le hold up parfait sans une superbe double parade de Pau Lopez sur des tirs de Rafa et Di Maria. C’est finalement Moumbagna, de la tête sur un centre d’Aubameyang qui va ouvrir le score et égalisé sur l’ensemble des deux rencontres. Benfica va un peu reprendre le contrôle du ballon, y compris lors de la première mi-temps des prolongations. L’Om aurait pu tuer le match par Aubameyang et va trouver les ressources pour ne pas craquer avec les entrées des minots Daou et Lafont. Veretout termine le match perclus de crampes. Finalement l’OM se qualifie 4-2 suite à une séance de tirs au but maitrisée !

La note d’Iliman Ndiaye : 8/10

Son appréciation

Iliman Ndiaye, courte illusion…

Auteur de 3 bons matches au moment de l’arrivée de Jean Louis Gasset, l’international sénégalais n’a pas confirmé. Face à Benfica, il a affiché ses habituelles limites, manque d’impact dans les 30 derniers mètres, imprécision, pertes de balles. Il s’était pourtant offert la plus occasion de l’OM lors de la 8e minute bien servi par Ounahi mais encore pas assez tueur. Il a disparu et ‘na pas été le facteur X souvent espéré…

