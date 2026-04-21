OM : “Rien n’a changé, et c’est même encore pire !”

La défaite de l’Olympique de Marseille face à Lorient (0-2) continue de provoquer de fortes réactions. Au cœur des discussions, la sortie très virulente de Medhi Benatia, qui a publiquement pointé du doigt ses joueurs et annoncé un durcissement immédiat du cadre jusqu’à la fin de saison.

Une prise de parole qui divise et qui, pour certains observateurs, n’est pas nouvelle. Sur son compte X, le journaliste de Football Club de Marseille, Benjamin Courmes a réagi en replaçant cette séquence dans un contexte plus large, celui de la gestion du club sur plusieurs saisons.

A lire aussi : Mercato ex OM : Bamba Dieng “gratuitement” vers un concurrents de Marseille ?

« Cette sortie, sur la mentalité des joueurs et leur manque d’investissement, ils nous l’a malheureusement déjà faites y a 2 ans. Et c’est encore pire aujourd’hui… On paye une politique sportive et un management désastreux de 3 ans, à changer de joueurs tous les 3 mois et d’entraîneur tous les 6. Il n’a peut être pas tord sur le fond, mais il pointe du doigt son propre échec »

Au-delà de la critique immédiate, ce message met en lumière un problème structurel souvent évoqué autour de l’OM : l’instabilité chronique. Entre changements fréquents d’effectif et rotation rapide des entraîneurs, le club peine à construire une continuité sur le long terme.