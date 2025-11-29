Mercato : Il signe son premier contrat pro avec l’OM

Le club phocéen officialise aujourd’hui la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal. Le jeune latéral formé au club voit son travail récompensé et s’engage jusqu’en 2028.

Le jeune arrière gauche a rejoint le centre de formation de l’OM en 2019, après un passage par Marignane-Gignac. International tunisien U20 est un pur produit de la formation olympienne. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024 avec la jeunesse marseillaise, il a gravé les échelons avec sérieux et régularité.

Anis Doubal a ensuite évolué avec l’équipe réserve Pro 2, disputant des matchs de Youth League, montrant qu’il avait le niveau pour continuer à progresser. Désormais sous contrat jusqu’en 2028, Doubal incarne l’ambition de l’OM de s’appuyer sur ses talents maison. À seulement 18 ans, il se donne la possibilité de capitaliser sur sa formation, avec l’objectif d’intégrer le groupe pro sur le long terme.

𝗔𝗻𝗶𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗮𝗹 signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/ctG0mZkDWR pic.twitter.com/9XfIUdPtOO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2025

Un signal fort pour la politique de jeunesse

Cette signature est plus qu’une simple formalité. C’est un message fort envoyé par la direction du club. En engageant un joueur formé à l’OM, le club affirme sa volonté de valoriser le centre de formation et d’offrir aux jeunes issus de la maison une vraie chance de percer. Anis Doubal rejoint ainsi une tendance déjà amorcée, où plusieurs jeunes du centre voient leur travail récompensé par un contrat pro preuve que le recrutement interne reste au cœur du projet sportif marseillais.



Pour le joueur, c’est l’aboutissement d’un parcours fait de patience, d’efforts et de détermination. Pour le club, c’est un pari sur l’avenir, mais aussi un modèle de fidélité et d’intégration des espoirs. Tout est désormais aligné pour que Doubal puisse se concentrer sur l’essentiel : progresser, gagner en maturité, et peut-être, un jour, fouler la pelouse du Orange Vélodrome en équipe première.