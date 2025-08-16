Beye explique sur quels points faibles de l’OM il a insisté…

La première journée de Ligue 1 a réservé une belle surprise. Face à un Olympique de Marseille dominateur dans le jeu mais stérile dans les zones décisives, c’est le Stade Rennais d’Habib Beye qui s’est imposé (1-0), grâce à une rigueur défensive et un plan de jeu parfaitement exécuté.

Interrogé au micro de Ligue 1+, le coach rennais n’a pas caché sa satisfaction : « On savait que l’OM aurait la maîtrise du ballon, mais l’idée était de limiter leurs options, de leur laisser certaines zones tout en contrôlant les plus dangereuses. » Une stratégie claire qui a porté ses fruits.



La clé du succès ? Une capacité à coulisser rapidement et à fermer l’intérieur du jeu. « Ce qu’on fait mes joueurs et mon groupe ce soir c’est assez remarquable parce qu’on a beaucoup travaillé cette semaine », a insisté Beye. Conscient de l’impact individuel et collectif des Marseillais, l’ancien défenseur a misé sur une discipline tactique sans faille pour contrecarrer les circuits de passes marseillais.

Kondogbia laissé plus libre

« On a mis des zones de pression sur toutes leurs passes latérales, on a laissé Kondogbia libre et rentrer dans notre terrain », a-t-il détaillé. Un choix fort qui visait à canaliser la possession marseillaise dans des zones moins dangereuses. Privés de solutions à l’intérieur, les joueurs de l’OM ont buté sur un bloc rennais compact, organisé et prêt à jaillir à la moindre erreur.

🎙️ @BeyeHabib : “On a mis des zones presses sur toutes leurs passes latérales, on a laissé Kondogbia libre et rentrer dans notre terrain.” 🤓 Pour les nerds de tactique, voici l’explication très précise du coach rennais ! #SRFCOM pic.twitter.com/iqpE0DYoR7 — L1+ (@ligue1plus) August 15, 2025



Cette défaite est un premier avertissement pour l’Olympique de Marseille, dont la domination technique n’a pas suffi face à un adversaire mieux préparé tactiquement. De son côté, Rennes frappe un grand coup et confirme que sous la houlette d’Habib Beye, il faudra compter sur lui cette saison.