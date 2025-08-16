Mercato OM : ça s’accélère pour Joel Ordoñez !

MERCATO OM : Joel Ordoñez tout proche de Marseille selon le média Teradeportes.

Le mercato olympien pourrait bientôt connaître une nouvelle avancée majeure. Selon les informations du média équatorien Teradeportes, l’Olympique de Marseille a accéléré les négociations avec le Club Bruges pour recruter le jeune défenseur central Joel Ordoñez.

Le club phocéen aurait amélioré les conditions de paiement ainsi que les bonus liés au transfert, ce qui rapproche considérablement les deux parties d’un accord définitif. Si tout se déroule comme prévu, la signature officielle pourrait intervenir dès ce week-end.

À seulement 20 ans, le défenseur équatorien est considéré comme l’un des grands espoirs de son pays. Solide, puissant dans les duels et doté d’un bon sens de l’anticipation, Ordoñez représenterait un renfort d’avenir mais aussi immédiat pour la charnière centrale de Roberto De Zerbi, soucieuse de trouver plus de stabilité après une saison défensive parfois fébrile.

Pour Ordoñez, ce transfert constituerait un véritable tremplin : passer de Bruges à un club historique comme l’OM, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions, marque un cap important dans sa jeune carrière.

Les supporters marseillais peuvent donc espérer voir arriver très rapidement une nouvelle recrue, alors que la fin du mercato s’annonce particulièrement animée sur la Canebière.

