Blanco, la 4e recrue Weah vs Aubameyang… Les 3 infos Mercato OM du 15 juillet

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 15 juillet 2025 dans l’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille.

Blanco vers la Grèce ?

Il a été la doublure de Pau Lopez, il n’est plus que le 4e gardien dans la hiérarchie à l’OM. Le Panathinaïkos a entamé des négociations avec l’Olympique de Marseille en vue du transfert de Rubén Blanco, selon les informations de Sport FM 94.6. Le club grec, à la recherche d’un gardien numéro deux pour la saison 2025-2026, cible le portier espagnol, actuellement relégué au troisième rang dans la hiérarchie marseillaise.

Arrivé à l’OM à l’été 2022, Rubén Blanco n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire. Utilisé comme doublure lors de ses premières saisons, il a vu sa situation se compliquer après une blessure longue durée et les arrivées successives de Gerónimo Rulli et Jeffrey De Lange à l’été 2024. Désormais sans perspective claire de temps de jeu, il se retrouve hors de la rotation établie par Roberto De Zerbi.

A lire : Mercato OM : Nouvelle indice dans le dossier Paixão !

Le Pana veut Blanco, mais comment payer son salaire ?

Le portier de 30 ans, encore sous contrat avec le club phocéen, perçoit un salaire estimé à 180 000 euros par mois, un élément qui pourrait influencer les discussions entre les deux clubs. Celles-ci en sont à un stade préliminaire, mais l’intérêt du Panathinaïkos, engagé cette saison sur la scène européenne, semble sérieux. Le club athénien veut sécuriser une hiérarchie solide dans les buts et voit en l’ancien joueur du Celta Vigo un profil expérimenté, capable d’apporter une solution fiable derrière son titulaire.

La balle est désormais dans le camp des dirigeants marseillais, qui devront arbitrer entre une éventuelle indemnité de transfert et l’opportunité d’alléger leur masse salariale. De son côté, Rubén Blanco pourrait voir en ce départ une porte de sortie crédible pour relancer sa carrière.

Reste à voir si les exigences financières de l’OM et les ambitions sportives du joueur seront compatibles avec les moyens du club grec.

La presse italienne optimiste pour Weah à l’OM !

Le mercato de l’OM pourrait bientôt s’accélérer avec l’arrivée de Timothy Weah. Selon plusieurs médias italiens, un accord est en bonne voie entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin pour le transfert de l’international américain.

D’après La Stampa, l’OM insiste pour recruter Timothy Weah, qui figure parmi les priorités offensives du club phocéen. Le quotidien italien assure que les négociations sont actives depuis plusieurs jours, avec une volonté claire du club marseillais d’aboutir rapidement.

La Stampa : L’#OM insiste pour Timothy #Weah 🔛 Gazzetta : Le transfert se rapproche pour l’Americain ✔️ Tuttosport : Le joueur devrait rapidement signer à Marseille 🔜 pic.twitter.com/4yrpp9kBaO — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 15, 2025

Même son de cloche du côté de la Gazzetta dello Sport, qui indique que le transfert se rapproche pour l’Américain, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2028. Le média évoque des discussions avancées autour d’un transfert sec, sans préciser pour l’instant le montant de l’opération.

Le transfert de Weah se rapproche !

Enfin, Tuttosport va plus loin en affirmant que le joueur devrait rapidement signer à Marseille, preuve que les deux clubs sont proches d’un accord définitif. Weah, 24 ans, est vu comme un profil polyvalent capable d’évoluer sur tout le couloir droit, un secteur ciblé par Roberto De Zerbi depuis son arrivée sur le banc marseillais.

A lire : Mercato OM : Le PSG vise aussi ce défenseur central !

Arrivé à la Juventus à l’été 2023 en provenance de Lille, Timothy Weah n’a disputé que 28 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, souvent utilisé comme joker. Un temps de jeu réduit qui pousse l’ancien Parisien à envisager un départ, à un an de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis.

Ce possible renfort offensif s’inscrit dans la volonté du club de reconstruire un effectif compétitif pour la saison 2025-2026. L’OM, qui dispute actuellement sa préparation estivale, pourrait officialiser ce premier renfort dans les jours à venir. Un dossier à suivre de près.





Auba cherche une maison à Marseille !

Le rapprochement entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’Olympique de Marseille prend chaque jour un peu plus de consistance. Selon les informations de La Provence, l’attaquant gabonais a trouvé un accord pour rompre son contrat avec Al-Qadsiah, promu en Saudi Pro League, et se projette désormais très clairement vers une arrivée à Marseille.

Libre de tout engagement contractuel, Aubameyang est désormais tourné vers son avenir. Et cet avenir semble s’écrire en Bleu et Blanc. Toujours selon le quotidien régional, l’ancien buteur de Chelsea, Arsenal ou encore le Borussia Dortmund est à la recherche d’un logement dans la cité phocéenne, signe que les négociations avancent dans le bon sens avec l’OM.

La recherche d’une maison à Marseille, motivée par le bien-être de sa famille et de ses proches, révèle aussi la volonté du joueur de s’installer durablement, après une saison passée dans un environnement difficile en Arabie Saoudite. Éloigné des siens et peu épanoui sur le plan personnel, l’international gabonais souhaite retrouver un cadre de vie plus stable pour relancer sa carrière.

A lire : Mercato OM : Nouvelle indice dans le dossier Paixão !

Du côté de la direction olympienne, ce dossier est suivi avec attention. Le profil d’Aubameyang, 35 ans, correspond à celui recherché par Roberto De Zerbi, désireux d’ajouter de l’expérience et de la profondeur offensive à son effectif. Malgré son âge, l’ancien capitaine des Panthères conserve des qualités de vitesse et de finition qui pourraient faire la différence en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, si l’OM confirme sa participation à une compétition continentale.

Si aucun accord officiel n’a encore été annoncé, l’optimisme est de mise dans les deux camps. Le chemin entre Aubameyang et l’OM semble désormais tracé.