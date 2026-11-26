L’OM prépare un mercato hivernal soumis aux contraintes de la DNCG. Ludovic Blas est présenté comme une piste abordable, Yassir Zabiri paraît difficile à récupérer en janvier et Amine Harit fait l’objet d’un intérêt évoqué en Grèce. Voici les trois informations marseillaises à retenir ce jeudi soir.

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1. Ludovic Blas envisagé par l’OM pour environ 4 millions d’euros

Selon 4-3-3 Football, l’Olympique de Marseille aurait placé Ludovic Blas parmi les pistes étudiées pour janvier. Un transfert autour de 4 millions d’euros est évoqué alors que le milieu offensif de 28 ans traverse une saison compliquée au Stade Rennais. Aucune offre officielle de l’OM n’a toutefois été annoncée. Blas n’a disputé que 303 minutes en neuf rencontres de Ligue 1, avec trois titularisations, aucun but et une passe décisive. Il a aussi joué trois matchs de Ligue Europa.

Le dossier intéresse particulièrement Bruno Genesio, qui a entraîné Blas à Rennes au début de la saison 2023-2024. Gaucher, capable d’évoluer dans l’axe ou à droite, le joueur offrirait une solution offensive supplémentaire. La Provence indique cependant que les priorités marseillaises seraient plutôt un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre. Le dossier Ludovic Blas↗ dépendra donc des choix sportifs et financiers de l’OM. Les 4 millions d’euros restent une estimation de presse, pas un prix fixé officiellement par Rennes.

2. Yassir Zabiri difficile à récupérer avant la fin de son prêt

Yassir Zabiri impressionne au Racing Santander avec 11 buts en 13 journées de Liga, sans penalty. L’attaquant marocain de 21 ans reste notamment sur un doublé contre la Real Sociedad lors d’une victoire 3-2. D’après AS et la Cadena SER, cette efficacité attire plusieurs clubs, dont l’OM. Le principal obstacle vient toutefois de son prêt : Rennes ne dispose d’aucune clause lui permettant de rappeler unilatéralement Zabiri en janvier, et l’accord court jusqu’au 30 juin 2027 sans option d’achat.

Un départ anticipé nécessiterait donc une négociation avec Santander, qui souhaite conserver son meilleur buteur jusqu’à la fin de la saison. La presse espagnole précise également que le joueur veut terminer l’exercice avec le Racing. Une proposition importante pourrait éventuellement modifier la situation, mais elle paraît difficile à concilier avec les contraintes financières marseillaises. La piste Zabiri↗ semble ainsi très compliquée pour janvier. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, l’attaquant pourrait devenir plus accessible à une autre échéance.

3. Amine Harit proposé au Panathinaïkos contre 4 M€ ?

D’après Transferfeed, le nom d’Amine Harit aurait été proposé au Panathinaïkos, qui cherche des renforts offensifs pour l’hiver. Sport.fr évoque une indemnité d’environ 4 millions d’euros, mais aucune négociation entre l’OM et le club athénien n’est confirmée. Cette rumeur intervient alors que Harit a retrouvé une place importante dans l’équipe de Genesio. Le milieu offensif marocain compte 13 apparitions toutes compétitions confondues, dont 12 titularisations, pour trois buts et une passe décisive.

Son contrat expire le 30 juin 2027. Un départ allégerait la masse salariale surveillée par la DNCG, mais obligerait aussi l’OM à remplacer un joueur redevenu régulier dans la rotation offensive. Les 4 millions d’euros mentionnés ne correspondent pas à une offre officielle du Panathinaïkos, et le Betis Séville a également été associé à Harit. Le dossier Amine Harit↗ reste donc au stade des informations de presse, sans accord annoncé par les clubs ni par le joueur.