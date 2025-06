Bon Plan Mercato OM : Ayrton Lucas, un latéral gauche brésilien pour renforcer la défense ! 

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un latéral gauche brésilien…

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste officielle de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato.

Avec de nombreux ajustements à prévoir dans le secteur défensif, l’Olympique de Marseille devra se montrer actif sur le marché des transferts cet été pour renforcer sa ligne arrière. Le club phocéen, qualifié pour la Ligue des champions, aura besoin de joueurs capables de s’adapter au style de jeu exigeant de Roberto De Zerbi, notamment sur les flancs défensifs.

Ayrton Lucas, latéral gauche brésilien évoluant à Flamengo, pourrait être une solution idéale pour pallier un éventuel départ ou renforcer le couloir gauche de la défense marseillaise. Ce profil correspond potentiellement aux attentes tactiques de De Zerbi et semble réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football brésilien.

Qui est Ayrton Lucas ?

Ayrton Lucas est un latéral gauche brésilien de 27 ans, actuellement sous contrat avec Flamengo jusqu’en 2027. Mesurant 1m80, il est estimé à environ 7 millions d’euros sur Transfermarkt. En 2024, il a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues avec Flamengo, inscrivant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. Formé à Fluminense, il a également évolué en Europe avec le Spartak Moscou (2018-2022) avant de rejoindre Flamengo. Il a été convoqué en sélection brésilienne pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 face à l’Équateur et au Paraguay en septembre 2024.

Un latéral moderne pour répondre aux besoins de l’OM ?

Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous partage son analyse du profil d’Ayrton Lucas : « Pour le poste de piston gauche, je pense qu’Ayrton Lucas pourrait être une option intéressante. Sa particularité est qu’il n’est pas titulaire à Flamengo, où il est en concurrence avec Alex Sandro, ancien défenseur gauche de la Juventus. La saison dernière, Ayrton était titulaire, mais il a progressivement perdu sa place. Cela dit, lorsqu’il a eu l’occasion de jouer, il a toujours répondu présent.

C’est un joueur qui, par sa qualité dans le couloir gauche, pourrait représenter une bonne option pour l’OM, notamment par rapport à un Quentin Merlin, encore un peu jeune. Offensivement, Ayrton me semble plus performant, en particulier dans la dernière passe, et défensivement, il est assez solide à ce poste de latéral gauche. Il pourrait ainsi apporter un vrai plus à la défense marseillaise.

Ayrton Lucas a déjà connu une expérience en Europe, à Moscou, qui s’est avérée compliquée. Cependant, depuis son retour au Brésil, il a retrouvé un bon niveau et a même été sélectionné avec l’équipe nationale brésilienne il y a deux ans. À mon avis, il pourrait quitter Flamengo pour rejoindre un club où il aurait l’opportunité d’être titulaire.»