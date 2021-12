Bon plan mercato OM : Kolo Muani, libre en juin et Sampaoli compatible ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de récupérer le jeune attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani afin de se renforcer au poste d’attaquant ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, sauf au poste d’attaquant. Alors qu’une doublure à Milik était recherchée, ils n’ont pas pu trouver leur bonheur, c’est donc le jeune Bamba Dieng qui dépanne et il tient très bien son rôle. Malgré tout, l’OM pourrait à nouveau tenter sa chance l’été prochain avec Kolo Muani qui sera libre de tout contrat…

FOCUS SUR Randal Kolo Muani Club actuel FC Nantes Poste Attaquant Taille 1m87 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 10 M€

Qui est-il ?

Arrivé en 2015 au FC Nantes, Randal Kolo Muani a franchi les paliers petit à petit. Lancé en 2018 en Ligue 1, il jouera 6 matches lors de sa première saison dans l’élite sans marquer de but. Il sera absent du groupe pro la saison suivante avant de se révéler en 2020/2021.

En effet, le jeune attaquant a participé à 37 matches et a marqué 9 buts et donné 8 passes décisives lors de la saison dernière. Cette année, il reste un titulaire incontestable et forme un trio efficace avec Blas et Simon. Lors de ces 17 rencontres, il a marqué 6 buts et donné 3 passes décisives.

Pourquoi Kolo Muani serait une bonne idée pour l’om ?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter une doublure à Arek Milik, voir un profil différent pour jouer sur le côté. Kolo Muani peut jouer au deux postes comme Bamba Dieng. Son profil apporterait une autre solution côté droit mais aussi comme attaquant de pointe et cela à moindre coût.

Le joueur de 23 ans sera libre en juin et pourrait passer par l’étape OM avant de filer à l’étranger. Kolo Muani a confirmé son départ en fin de saison après la victoire du FC Nantes face à Lens ce weekend : « Sa dernière saison à Nantes ? Oui. Concrètement je n’ai pas fait mon choix. J’essaye de finir la saison calmement. Et après, je vais essayer de penser à cela plus tard. Je donnerai tout sur le terrain pour l’instant ».

Le bémol

La concurrence s’annonce très forte sur ce dossier. Déjà car l’attaquant de 23 ans sera libre mais aussi car il est suivi par plusieurs clubs depuis longtemps. Par exemple, l’été dernier plusieurs clubs allemands, dont l’Eintracht Francfort, le Borussia Mönchengladbach ou encore le Bayern Munich étaient sur le coup.

Depuis, le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin seraient aussi entré dans la danse, un gros club espagnol serait également sur le coup. Pour rappel, Lyon avait essayé de le recrute l’été dernier, sans succès…