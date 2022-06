Bon Plan Mercato OM : Mykhaylo Mudryk, la pépite ukrainienne à aller chercher !

Sur le plateau d’ « Apéro Mercato », notre invité Mourad nous dévoile son bon plan pour ce mercato avec le très prometteur Mykhaylo Mudryk qui évolue au Shaktar Donetsk.

Extrait de l’émission d’ » Apéro Mercato » dans la rubrique « Bon plan ». Notre journaliste, Mourad Aerts, pas très emballé par la rumeur Justin Kluivert, préférait voir l’OM se pencher sur le profil du jeune ukrainien Mykhaylo Mudryk déjà suivi par le Bayer Leverkusen et la Juventus de Turin.

« C’est le joueur le plus prometteur que j’ai vu en Ukraine depuis Douglas Costa »- Mourad

« Si on parle de Justin Kluivert à 15 M€ autant aller chercher Mykhaylo Mudryk qui est l’ukrainien qui m’a le plus impressionné depuis Konoplyanka. Donc c’est un ailier gauche, lorsqu’il prend le ballon tu le revois plus, il a fait une entrée là contre l’écosse, chaque touché de balles il a mis la misère aux défenseurs il a envoyé Dovbyk au but qui a raté une première fois. En fait quand tu le vois visuellement il est super impressionnant, il est super rapide, il est incisif, technique, il a une technique de frappe aussi très intéressant, il a une bonne technique de passe, et il est ultra tonique donc tu te dis ce mec là il est ultra prometteur. C’est un jeune, il est au Shaktar donc malheureusement avec ce qu’il se passe en Ukraine tous les joueurs sont en ventes ou plus ou moins. Et il se trouve que lui est en pourparlers avec le Bayer Leverkusen, que lui veut vraiment aller là-bas mais ça traîne entre le Bayer Leverkusen et le Shaktar Donetsk qui n’arrivent pas à se mettre d’accord. On parlait d’une indemnité autour de 10M€, mais ça ne se fait pas, alors la Juve est en train de se mettre dessus, ce qui prouve que le mec c’est vraiment pas un tocard, vraiment tu le vois tu te dis c’est quoi ce machin ! Il est vraiment ultra tonique, pour voir beaucoup de hype sur plein de joueurs, j’ai rarement vu un espèce de dragster comme ça, très explosif et très technique et encore une fois il peut te délivrer des caviars assez impressionnants donc je pense que ça pourrait être un excellent pendant à Cengiz Under. Mais étant donné que t’as pas de thunes il faut espérer que les négociations capotent complètement avec le Bayer Leverkusen, que lui ne veuille pas aller à la Juve parce qu’il se dit qu’à la Juve il va pas jouer et que toi t’arrives derrière et que t’es 12M€ à sortir rapidement mais en plus il a 20 ans ou 21 ans il me semble il est extrêmement prometteur pour moi c’est le joueur le plus prometteur que j’ai vu en Ukraine depuis Douglas Costa, c’est un monstre. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (24/06/2022)