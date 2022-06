Mercato OM : Longoria devra monter son offre à 15M€ pour cet Argentin ?

Le défenseur lensois Facundo Medina intéresse l’OM et Jorge Sampaoli, la Voix du Nord révèle que l’opération devrait coûter 15millions au marseillais pour s’attacher les services de l’argentin en contrat jusqu’en 2024.

Le défenseur central gaucher répond aux attentes du RC Lens depuis son arrivée en 2020, mais l’international argentin de 23 ans se verrait bien dans un club plus en vue dans l’optique de Coupe du Monde au Qatar 2022. L’OM et le FC Séville sont notamment intéressés et remplissent tout deux ce critère en étant en Ligue des Champions. Reste à savoir si l’OM peut débourser les 15 millions demandés par le RC Lens alors que Longoria essaye à tout prix de recruter William Saliba à un prix déjà bien plus élevé. Medina est habitué au défense à 3 à Lens et s’intégrerait parfaitement dans la défense à trois de Sampaoli, il pourrait venir suppléer Luan Peres ou remplacer Duje Caleta Car…

On sait aussi que Longoria depuis qu’il est à l’OM n’a jamais recruté en Ligue 1 mais il faut une première à tout, et pourquoi pas avec Medina. Joueur de caractère en défense, tout comme Samuel Gigot, un caractère qui a parfois manqué cette saison dans l’arrière-garde marseillaise. En effet, il y a quelques jours RMC annoncé que l’OM pourrait mettre 12 M€ sur la table pour faire changer d’avis les dirigeants du RCL, la direction sait donc aujourd’hui qu’il faudra mettre au moins 15M € pour le recruter et faire face à la concurrence du FC Séville.