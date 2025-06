Bon Plan Mercato OM : Nathanaël, un latéral droit brésilien hyper dynamique !

L’Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des champions, doit renforcer ses couloirs défensifs cet été afin de répondre aux exigences du système de Roberto De Zerbi. L’OM recherche des joueurs dynamiques, polyvalents et capables d’apporter un équilibre entre rigueur défensive et contribution offensive.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste officielle de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato.

Nathanaël, latéral droit de 23 ans prêté par Coritiba à l’Atlético Mineiro, pourrait représenter une option intéressante pour l’OM. Ce joueur en pleine progression allie combativité et qualités techniques, offrant un profil attractif pour un rôle de doublure. Voici son portrait, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football sud-américain.

Qui est Nathanaël ?

Nathanaël est un latéral droit brésilien de 23 ans, actuellement prêté par Coritiba à l’Atlético Mineiro, où il s’est imposé comme titulaire en 2025. Mesurant environ 1m75, son petit gabarit est compensé par une grande énergie et une solidité défensive. Lors de la saison 2024-2025, il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, délivré 4 passes décisives et inscrit 1 but. Sa valeur marchande est estimée entre 3 et 5 millions d’euros selon Transfermarkt, et son contrat avec Coritiba court jusqu’en 2026. Polyvalent, il excelle également comme piston droit dans un système à trois défenseurs.

Un latéral complet pour l’OM ?

Dominique Baillif, spécialiste du football sud-américain, nous livre son analyse du profil de Nathanaël : « Nathanaël est un latéral droit moderne, qui combine rigueur défensive et apport offensif. À 23 ans, il a pris le temps de mûrir à Coritiba avant d’exploser cette saison à l’Atlético Mineiro. Malgré son petit gabarit, il se montre hargneux et tenace dans les duels, ne lâchant rien face aux ailiers adverses. Sa qualité de centre et sa capacité à multiplier les courses dans son couloir en font un atout précieux, notamment comme piston droit, un rôle où il pourrait briller dans le système de De Zerbi. »

S’il lui manque encore un peu de maturité pour être titulaire dans un club comme l’OM, il possède le profil idéal pour une doublure, avec un fort potentiel de progression. Sa technique et son dynamisme offensif, alliés à sa combativité, pourraient séduire les supporters marseillais. À un coût de transfert abordable (4 à 6 millions d’euros), Nathanaël représente un pari malin pour renforcer le couloir droit. Avec une saison régulière à haut niveau, il pourrait rapidement attirer l’attention des clubs européens et s’adapter à la Ligue des champions.