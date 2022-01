Bon plan mercato OM : Romain Saïss, libre en juin et parfait au poste de Peres ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de récupérer le défenseur du Maroc actuellement à la CAN, Romain Saïss ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais Jorge Sampaoli souligne encore des manques. Le coach olympien a par exemple précisé qu’il aimerait bien récupérer un joueur pour venir concurrencer Luan Peres. L’international marocain Romain Saïss pourrait avoir un profil parfait…

FOCUS SUR Romain Saïss Club actuel FC Nantes Poste Defenseur central Taille 1m88 Age 31 ans Valeur estimée par Transfermarkt 9 M€

Qui est-il ?

Romain Saïss est un défenseur central marocain de 31 ans. Ce gaucher d’1m88 compte 53 sélections avec le Maroc. Passé par Clermont Foot, le HAC, il s’est révélé au SCO Angers ou il n’est resté qu’une saison. Il a rejoint Wolverhampton en 2016 contre un chèque de 4M€.

Pourquoi Saïss serait une bonne idée pour l’OM ?

Notre confrère Hakim Zhouri nous a proposé ce bon plan mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

Saïss est élégant et assez technique… Ce n’est pas un bourrin !

« Saïss joue défenseur central gauche dans une défense à 3, il sait jouer défenseur central dans une défense à 2 et aussi milieu récupérateur qui est son poste de formation. A Wolverhampton il compte près de 200 match et 15 buts… il arrive en fin de contrat en fin d’année et peut donc s’engager librement ou il veut. Actuellement à la CAN avec le Maroc où il a joué le premier match face au Ghana des frères Ayew où le Maroc dont il est le capitaine a remporté le match sur le score d’1 a 0. C’est à son arrivé en Angleterre qu’il a été reculé dans une défense à 3 et il joue là aussi avec le Maroc. Je pense qu’à 3M€ le club pourrait le laisser partir… d’après mes infos. Excellent jeu de tête une très bonne relance, élégant et assez technique. Ce n’est pas un bourrin il est longiligne un peu à la Luan Pères justement! » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (12/01/2022)

Le bémol

Un salaire anglais est-il compatible avec l’OM. A priori, Romain Saïss ne touche pas un salaire intouchable, il aurait des émoluments estimés à 1,7M€ nets par an ( soit environ 190 000€ brut / mois). Un salaire moyen pour le staff marseillais. Reste donc à savoir si Alvaro va quitter le club et donc libérer cette masse salariale pour recruter un autre défenseur au profil de Saïss…