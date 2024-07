Bon plan mercato OM : un international Uruguayen pour concurrencer le côté gauche !

L’OM continue son mercato de folie et tente maintenant de renforcer son secteur offensif. Avec les pistes de Greenwood, Carboni ou encore Soulé le club souhaite palier aux problèmes offensifs de la saison passée. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Alors que plusieurs pistes sont évoqués pour renforcer l’attaque de l’OM, le club va à tout prix chercher à recruter des ailiers afin de coller au système de jeu de De Zerbi. Greenwood et Carboni sont pour l’instant les dossiers les plus avancés. Maximiliano Araújo, un ailier polyvalent, pourrait venir renforcer ce secteur.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Araújo, un joueur polyvalent

Ailier gauche en sélection et latéral gauche en club, Maximiliano Araújo évolue actuellement à Toluca, dans le championnat Mexicain. il a disputé 36 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives et a démontré de nombreuses qualités sur le flanc gauche. Evalué à 5 millions d’euros sur Transfermarkt, son club espèrerait en tirer autour de 10 millions d’euros.

Araújo, une révélation en équipe internationale

Notre confrère, Pierre Gerbeaud, nous en apprend plus :

« C’est un joueur qui peut jouer partout sur le flanc gauche, il peut être très défensif, peut être pas dans une défense à 4, mais il peut jouer ailier gauche car c’est là qu’il joue en sélection. En club en revanche il joue plutôt défenseur. Il aime beaucoup déborder, il n’a pas des stats très énormes car il joue défenseur forcément, mais sur la Copa il est à 2 buts et 1 passes décisive en 4 matchs. Il pourrait dépanner sur le côté gauche à l’OM pour faire la rotation avec Merlin par exemple et il pourrait même prendre le poste d’ailier gauche. Donc rien que cela ce n’est une polyvalence qu’on n’a pas et qui est importante. Il pourrait aussi très bien évoluer dans le couloir gauche d’une défense à 5 aussi. C’est un joueur qui est capable de faire 2 choses importantes : il peut déborder et centrer, évidemment, et il est capable de rentrer dans l’axe. En sélection il le fait très bien, je trouve que c’est une de ses grosses qualités. Il peut donc enrouler ses frappes ensuite, c’est comme cela qu’il a marqué contre le Panama, du pied gauche. Il peut aussi déclencher des passes intelligentes, sa capacité de repiquer dans l’axe crée de l’espace pour un latéral lorsqu’il joue ailier. Cela lui permet de trouver de très bons angles de tir, mais aussi des passes dans la surface qui peuvent faire mal si t’as un bon numéro 9 devant. Je trouve ce joueur très intéressant, le fait qu’il joue avec Bielsa en sélection le rend complètement compatible au football de De Zerbi. L’entraîneur Uruguayen en a parlé en conférence de presse où il disait qu’Araujo était un jouer unique, capable de jouer d’un côté comme de l’autre et qui centre beaucoup. Il est encore jeune et vient à peine d’arriver en sélection pour cette Copa. Je tenterai le coup pour ce joueur, je pense qu’autour de 10M€ tu peux le faire signer, ce qui n’est pas très cher. »