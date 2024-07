Mercato OM : Vers un nouveau départ estimé à 8M€ ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato de l’OM continue d’avancer, entre départs et arrivées. Après les départs de Vitinha et Ndiaye, le prochain à quitter Marseille pourrait être Jonathan Clauss. Cependant le montant demandé par l’OM semble refroidir Nice…

Selon Nice Matin, l’OGC Nice et son entraineur Franck Haise veulent s’offrir Jonathan Clauss. L’international français, qui n’a pas joué une minute à l’Euro, n’a plus qu’un an de contrat. L’OM demanderait 8 millions d’euros, un montant trop élevé pour le Gym. D’autant que selon le média Florian Maurice et Fabrice Bocquet disposent d’autres pistes pour ce poste-là…

L’OM veut 8M€ pour Clauss, c’est trop pour Nice ?

⚽️Rumeurs⚽️ L’OGC Nice est intéressé par le profil de Jonathan Clauss ! ➡️ L’OM réclamerait 8M€ pour se séparer de son joueur#TeamOM #MercatOM (@Nice_Matin ) pic.twitter.com/OByatB46gw — OmInfos (@omtransferts1) July 12, 2024



L’OM continue de s’activer en interne pour modifier l’effectif. Avec la venue de De Zerbi, le club a besoin de se renouveler, après être sorti d’une saison compliquée. De nombreux joueurs étaient donc potentiellement sur le départ, d’autant plus que le club avait fait comprendre qu’aucun joueur n’était intransférable, sauf exception.

Les Tigres veulent Clauss !

🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗚𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗢 💥 ¡Tigres UANL ha iniciado las negociaciones por Jonathan Clauss, defensa del Olympique Marseille! 💲 Está tasado en unos, aproximadamente, 13 M€. 🤝 André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, influyó para iniciar gestiones. ✍️… pic.twitter.com/CX0bjSJ0WC — Gol de Oro ⚽ (@_goldeoro_es) July 10, 2024

C’est le cas de l’arrière droit, Jonathan Clauss, qui avait déclaré publiquement se questionner sur son avenir et qu’un départ de l’OM cet été était envisageable. Si pour l’instant, le latéral droit n’est pas poussé vers la sortie, il pourrait bien quitter le club. Après un intérêt de Galatasaray, c’est au tour de l’équipe des Tigres UANL de se positionner sur Clauss.

Un ancien Marseillais

En effet, le club mexicain serait passé à l’attaque et souhaiterait négocier un transfert pour le latéral droit de l’Équipe de France. Estimé à 13 millions d’euros, l’OM ne cédera sûrement pas son joueur à un petit prix. André Pierre Gignac, l’ancien buteur de l’OM qui évolue depuis plusieurs années maintenant au Tigres, jouerait un rôle clé dans ce transfert. Le duo d’ancien Marseillais pourrait faire des dégâts au Mexique.