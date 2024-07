Bon plan mercato OM : une pépite brésilienne pour l’après Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tandis que l’OM pourrait peut être perdre son latéral droit, Jonathan Clauss, courtisé au Mexique, seul Michael Murillo peut jouer sur ce coté. il faudra donc recruter un joueur pour venir le concurrencer. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Avec toutes les rumeurs folles de ces derniers jours, le mercato de l’OM cet été restera quoi qu’il arrive dans les mémoires des supporters. Avec l’arrivée de Brassier, Koné et peut-être bientôt Valles, le mercato risque de s’emballer dans les jours qui viennent. Wesley, latéral droit brésilien, pourrait constituer une bonne pioche pour l’équipe.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria prépare une grosse offre pour ce joueur d’Arsenal ?

Une jeune pépite brésilienne

Latéral droit de 20 ans, Wesley évolue actuellement au Flamengo, en première division Brésilienne. il a disputé 20 matchs pour un total de 1 passe décisive et s’est imposé comme le titulaire à droite dans le club. Flamengo espère en tirer environ 15 millions d’euros en cas de départ.

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos sur Harit et Ounahi !

Une révélation de cette année

Notre confrère, Dominique Baillif, nous en dit plus sur le joueur :

C’est un joueur qui, cette saison, a gagné sa place de titulaire. Même s’il avait déjà fait quelques matchs la saison dernière du côté de Flamengo. C’est un petit gabarit, très énergique, beaucoup de courses vers l’avant. Il a une capacité à répéter les efforts et à arpenter tout le couloir. À voir si l’on reste dans un système à 4 défenseurs, ou alors si l’on doit jouer en piston, il peut faire le boulot. Il a vraiment montré de bonnes choses, il a déjà été pas mal sollicité et scouté aussi. Ce qui peut être intéressant pour Marseille c’est qu’il y a Brighton qui s’est intéressé à lui il y a quelques semaines. Je ne sais pas si la cellule de recrutement en avait parlé à De Zerbi mais ils avaient fait une première offre de 4 millions d’euros et Flamengo avait refusé, car il venait de prolonger son contrat. Il avait une clause à 50 millions d’euros mais bien évidemment personne ne la fera sauter. Récemment par contre Bournemouth a fait une offre de 12 millions d’euros, également rejetée par Flamengo qui veut en tirer 15 millions. C’est donc un joueur que peut-être De Zerbi connaît, puisque Brighton s’était intéressé à lui. Il a un fort potentiel donc là aussi en termes d’avenir ça peut être intéressant pour Marseille si, déjà, il arrive à signer et surtout à confirmer les promesses attendues.