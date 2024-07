Mercato OM : Les dernières infos sur Harit et Ounahi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival est ouvert, à l’Olympique de Marseille beaucoup de questions se posent autour d’Azzedine Ounahi et Amine Harit. L’avenir des 2 internationaux marocains reste flou. Au sein de la direction, on leur reproche leur grand manque d’efficacité.

Pour le cas Azzedine Ounahi, le joueur aurait émis le souhait de quitter l’Olympique de Marseille avant l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’international marocain de 24 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027 ne serait pas contre de rester dans le club phocéen. La raison principale l’arrivée du nouveau coach italien. C’est un joueur qui collerait parfaitement avec l’ADN De Zerbi , en effet il est technique, capable de garder le ballon et distribuer. Cette saison le joueur a disputé 35 matchs toute compétition confondue inscrit 2 buts et une seule passe décisive. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 12 millions d’euros.

Mercato : Azzedine Ounahi avait émis le souhait de quitter l’OM avant la désignation de De Zerbi. Depuis l’arrivée du technicien Italien, le milieu Marocain est plus enclin à évoluer sous ses ordres. Le joueurs a eu des propositions de clubs mais l’OM n’a reçu aucune offre. pic.twitter.com/a29hekYZ9C — Hakim (@Z_hakos) July 10, 2024



Harit, inefficace

À l’OM Amine Harit est très apprécié par la direction mais il lui a clairement été reproché son manque de stats… un meneur de jeu avec si peu de buts et surtout si peu de passes décisives laisse perplexe… pic.twitter.com/9HzEAjoYFj — Hakim (@Z_hakos) July 10, 2024

L’autre international marocain Amine Harit, est très apprécié au sein de la direction de l’Olympique de Marseille. Néanmoins son grand manque d’efficacité, et de stats lui sont reprochées. En effet un meneur de jeu qui joue 44 matchs toutes compétitions confondues, et inscrit seulement 2 buts et délivre 8 passes décisives, c’est insuffisant. Le droitier de 27 ans est lié à seulement 7% des buts. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à environ 15 millions d’euros. L’OM pourrait tirer de beaux bénéfices avec Amine Harit arrivé pour 5 millions d’euros.

