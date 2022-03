Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un un milieu de terrain colombien dans le championnat Russe ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Alors que le départ de Boubacar Kamara cet été semble malheureusement inéluctable, Pablo Longoria va devoir trouver un milieu de terrain pour le remplacer. Nous vous avons proposé hier le profil du jeune brésilien Danilo, Pierre Gerbeaud (Lucarne opposé) nous propose un joueur plus expérimenté, le milieu de terrain Wilmar Barrios.

FOCUS SUR Wilmar Barrios Club actuel Zenit St. Pétersbourg Poste AMilieu axial Taille 1m78 Age 28 ans Valeur estimée par Transfermarkt 20 M€

who would u sign from Ukraine/Russian league

Wilmar Barrios for me — 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐧𝐲 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞 (@kavikind) March 22, 2022



Ce n’est pas pas première fois que Barrios se retrouve dans un Bon Plan Mercato, il avait été déjà proposé quand il évolué à Boca. La particularité du dossier est que le joueur aura peut être l’occasion d’être libéré par son club russe à cause de la guerre en Ukraine. Pierre Gerbeaud nous explique pourquoi son profil est intéressant pour l’OM. Le joueur avait été transféré pour 15M€ en février 2019…

Le remplaçant idéal de Kamara c’est Wilmar Barrios, c’est lui qu’il faut aller chercher

« Pour moi le remplaçant idéal de Kamara c’est Wilmar Barrios, c’est lui qu’il faut aller chercher. C’est un bon plan dans l’absolu si les sanctions contre les clubs russes se confirment. Il joue au Zenith, il est sous contrat jusqu’en 2026, donc fondamentalement si le Zenith peut être en Ligue des Champions l’année prochaine c’est inaccessible. Il a une grosse cote, il aura 29 ans en fin d’année, ce n’est pas non plus un trentenaire bien tapé à la Strootman. Si les clubs russes ne sont pas en Coupe d’Europe il faut aller le chercher, foncer sur lui. C’est le même profil que Kamara, ils ont la même morphologie même si Barrios doit être quelques centimètres plus petit. Il est vraiment intéressant dans l’utilisation du ballon, il peut ressortir calmement, proprement sous pression. Il peut jouer en défense centrale, même si je ne l’ai jamais vu jouer à ce poste en Colombie, mais cela a été fait au Zenith apparemment. C’est le même profilu , la même intelligence de jeu, il va boucher les trous au milieu. C’est le profil idoine pour le poste et surtout si tu peux l’avoir sans indemnités de transfert. C’est la recrue idéale si tu veux rester dans la même logique de jeu. Pour moi c’est le joueur parfait dans ce rôle. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (30/03/2022)