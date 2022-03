Bon plan mercato OM : Un jeune brésilien pour remplacer Kamara !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose des joueurs brésiliens évoluant encore au pays. Première proposition, un milieu défensif pour prendre la suite de Kamara : Danilo. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. Pour le prochain mercato, Pablo Longoria va avoir plusieurs poste à renforcer, à commencer par celui de milieu défensif. Le départ annoncé de Boubacar Kamara va laisser un grand vide, Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, nous propose Danilo, jeune milieu de terrain de Palmeiras

FOCUS SUR Danilo Club actuel Palmeiras (Brésil) Poste Milieu axial Taille 1m77 Age 20 ans Valeur Transfermarkt 18M€

Danilo pourrait être un bon remplaçant à Kamara avec un temps d’adaptation

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)