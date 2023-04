Bonne nouvelle pour Harit, grosse sanction pour les supporters, bientôt 8M€ dans les caisses? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Bonne nouvelle pour Harit, grosse sanction pour les supporters, bientôt 8 millions dans les caisses grâce à ce joueur prêté ?

OM : Une très bonne nouvelle pour Amine Harit !

Blessé depuis le mois de décembre, juste avant la Coupe du Monde, Amine Harit revient de plus en plus sur le terrain. Une vidéo a été postée où il fait une exercice balle au pied.

La saison de l’Olympique de Marseille aura été marquée par plusieurs tristes évènements : l’élimination en Coupe de France, en Ligue des Champions mais aussi la grosse blessure d’Amine Harit qui l’a empêché d’être sur le terrain avec ses coéquipiers depuis le mois de décembre.L’attaquant marseillais a beaucoup travaillé physiquement afin de revenir à 100% sur les terrains mais cela ne devrait pas se produire cette saison. L’international marocain a souvent posté des vidéos et photos pour tenir au courant les supporters marseillais de son état.Ce mardi, il a notamment publié une vidéo où on le voit s’entraîner balle au pied. Le milieu offensif semble être de plus en plus proche de revenir sur les terrains… Des images rassurantes sur son état de santé et sa capacité à apporter de nouveau ce qu’il sait faire dans l’effectif de Tudor.

🔹Amine Harit 🇲🇦 touche de plus en plus le ballon et se rapproche de la guérison totale ! ⚽️ (via Instagram) #TeamOM pic.twitter.com/NyLSGCl57v — MercatOM (@Mercat_OM) April 26, 2023

Harit est là tous les jours

Pour palier son absence, le club a fait venir Azzedine Ounahi, qui s’est, lui aussi, blessé lors de la dernière trêve internationale et qui ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine. Igor Tudor a d’ailleurs dit qu’il ne souhaitait pas précipiter son retour. « Je le vois, il est là tous les jours. Il va bien, c’est vraiment un bosseur, quelqu’un de formidable humainement. Il nous a manqués tant par ses qualités footballistiques qu’humaines. L’important, c’est qu’il revienne au moment le plus juste, qu’il soit entièrement guéri et qu’il n’y ait pas de risque de rechute surtout« , avait-il assuré. Un peu d’espoir pour les supporters, à qui Harit manque beaucoup et qui ne sont pas satisfait des résultats et du jeu de leur équipe ces derniers temps.

OM supporters : Une grosse sanction tombe !

La commission de discipline de la LFP s’est réuni ce mercredi 26 avril 2023. Les supporters de l’OM ont été lourdement sanctionné comme on pouvait malheureusement s’y attendre !

La commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi 26 avril 2023 . L’OM et ses supporters ont été lourdement sanctionné pour le comportement de ses supporters lors du match face à Troyes en date du 16 avril 2023 comme l’indique le communiqué publié hier soir sur le site internet de la LFP :

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

• Fermeture pour deux matchs fermes, dont un match par révocation du sursis de l’espace réservé aux Fanatics du virage Nord de l’Orange Vélodrome.

• Fermeture pour un match avec sursis de l’espace réservé aux Winners du virage Sud de l’Orange Vélodrome.

La commission de discipline de LFP a suspendu la partie du VN des Fanatics de deux matchs ferme dont une révocation du sursis

La zone des Winners prend un match avec sursis

Suite à l’usage d’engins pyrotechniques lors du match #OMESTAC

Sanctions très dures@OM_Officiel #TeamOM — Karim Attab (@karimattab1) April 26, 2023

Il nous reste 4 matchs au Vélodrome et on a besoin de gagner les 4 matchs — Lopez

Pau Lopez a évoqué l’importance des supporters marseillais ce vendredi 14 avril en conférence de presse : « Pour moi c’est une expérience unique de pouvoir jouer au Vélodrome. On joue à l’OM et ça c’est l’OM, le club où il y a le plus de fans en France. On doit savoir ce que c’est l’OM et les supporters de l’OM. Après, à la fin de la saison, on va voir si ils sont fiers de nous ou pas. Il nous reste 4 matchs au Vélodrome et on a besoin de gagner les 4 matchs. Ca dépend de nous, si on leur donne quelque chose, ils seront derrière nous. Si on donne un petit peu aux gens, ils seront là. A chaque action, on doit donner quelque chose. J’ai aucun doute qu’ils seront là les 90 minutes. »

OM : Ce joueur prêté enchaîne, bientôt 8M€ dans les caisses ?

Auteur d’un doublé avec Alméria contre Getafe, Luis Suarez rapproche son club du maintien et pourrait permettre à l’OM de renflouer ses caisses.

Actuellement prêté par l’Olympique de Marseille à Alméria, Luis Suarez continue de briller en Espagne. Le club de la banlieue de Madrid se déplaçait à Getafe ce mercredi dans un match déterminant pour le maintien. Les visiteurs se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Luis Suarez. Ces deux nouvelles réalisations du Colombien pourraient mine de rien faire les affaires du club phocéen.

Bientôt 8 M € grâce à Suarez ?

Le prêt de l’attaquant de 25 ans à Alméria est assorti d’une option d’achat de 8 Millions d’euros. Celle-ci s’activera automatiquement si Alméria se maintient en Liga la saison prochaine. Si celui-ci est encore loin d’être acquis, cette nouvelle victoire des Andalous leurs donnent de l’air puisqu’ils comptent désormais trois points d’avance sur la zone rouge. La lutte pour le maintien en Espagne s’annonce âpre jusqu’au bout : six équipes, dont l’Espanyol Barcelone et Valence, se tiennent en six points. Recruté par l’Olympique de Marseille pour 8 Millions d’euros l’été dernier, Luis Suarez n’a jamais réussi à s’imposer en Ligue 1. Pablo Longoria devra encore patienter pour savoir si le Colombien permettra à l’OM de renflouer ses caisses …

OM : De Bono est cash « sans cette seconde place, la saison aurait été catastrophique » – https://t.co/cw0V0pOPiY pic.twitter.com/MalFU3PHRH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2023

J’ai eu l’occasion de faire mes débuts en Ligue des champions, je ne l’oublierai jamais

Luis Suarez s’est confié via un message publié sur son compte Instagram sur son départ et a tenu a remercier ses coéquipiers et les personnes de l’OM qui lui ont fait confiance : « Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j’ai eu l’occasion de jouer dans l’un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n’oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous mes coéquipiers pour le soutien et la confiance qu’ils m’ont accordés au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout »