Bonne nouvelle pour les finances, 3 absents face à Monaco et la rumeur El Kaabi… Les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 12 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

OM : une situation financière saine et une gestion validée

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) a rendu son verdict concernant les finances des clubs pour la saison 2025-2026. Sans surprise, l’Olympique de Marseille a passé le contrôle sans la moindre difficulté, porté par une situation financière stabilisée et renforcée grâce aux revenus de sa participation à la Ligue des champions.

Dans son rapport, la DNCG n’a émis aucune mesure à l’égard du club phocéen. Les comptes de l’OM ont été jugés solides, reflet d’une gestion maîtrisée et d’une dynamique économique positive. Les recettes importantes issues de la scène européenne ont permis au club de présenter un bilan parfaitement conforme aux exigences du gendarme financier.

Cette validation confirme la bonne trajectoire économique du club, qui bénéficie d’un équilibre retrouvé entre investissement sportif et stabilité financière.

Le même constat positif s’applique au FC Metz et au Stade Brestois, également contrôlés sans la moindre restriction.

OL : masse salariale encadrée, un avertissement sans frais

Si l’OM ressort « tout propre » du contrôle, la situation est différente du côté de l’Olympique Lyonnais.

La DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale lyonnaise, une mesure de surveillance qui témoigne d’une situation encore fragile.

Après avoir frôlé la relégation administrative la saison dernière, l’OL échappe au pire, mais devra opérer avec un cadre budgétaire strict.

Un moindre mal, certes, mais un rappel clair : les finances lyonnaises ne sont pas encore totalement assainies et nécessitent une vigilance constante.

En Ligue 2, Amiens SC a également été validé sans aucune mesure.

Un signal fort : l’OM avance sereinement

Ce passage réussi devant la DNCG représente un soulagement pour l’Olympique de Marseille, qui confirme sa montée en puissance aussi bien sportivement que financièrement.

Dans un contexte où la C1 redistribue les cartes économiques, l’OM semble parfaitement en phase avec ses objectifs et son développement.

Medina, Traoré et Gouri out, gène pour Murillo !

À deux jours de la réception de Monaco, Roberto De Zerbi a dressé un état des lieux précis de son groupe. L’entraîneur de l’OM devra encore composer avec plusieurs absences majeures, alors que son équipe cherche à maintenir sa dynamique positive en Ligue 1. Comme depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille sera privé de Medina, Traoré et Gouiri, trois éléments importants qui n’ont toujours pas pu reprendre l’entraînement collectif. Le coach italien a confirmé que ces forfaits se prolongeraient encore.

Interrogé en conférence de presse, De Zerbi a tenu un discours lucide, sans chercher à entretenir le moindre flou autour de ses joueurs blessés : « Medina, Traoré, Gouiri… il faudra encore attendre. Peut-être que certains reviendront plus tôt que d’autres. Murillo a une gêne au mollet, pour les autres ça va. Un retour en janvier de Gouiri ? Si vous vous le savez… Je sais que les temps de récupération sont longs. Les délais après l’opération sont de trois mois pour ce genre d’opération à l’épaule. Gouiri, quand il s’est fait mal avec l’Algérie, je n’ai rien dit. On est contents quand les joueurs vont en sélection. Je ne sais pas non plus quand Medina et Traoré reviendront. »

Cette mise au point confirme que le technicien marseillais devra une nouvelle fois adapter son plan de jeu pour tenter de faire tomber une équipe monégasque toujours dangereuse dans les transitions. L’incertitude autour de Murillo, touché au mollet, ajoute une complication supplémentaire dans la gestion de la ligne défensive, alors que le joueur réalisait jusque-là une saison très solide.

Ayoub El Kaabi, visé et profil de finisseur !

Journaliste pour Les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri confirme la rumeur menant à Ayoub El Kaabi et explique pourquoi l’attaquant marocain de l’Olympiakos représente une piste crédible, abordable et parfaitement adaptée aux besoins du club.

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Ayoub El Kaabi circule autour de l’OM. Pour Hakim Zhouri, journaliste marocain spécialiste des Lions de l’Atlas, cette piste est tout sauf un simple bruit. « Ça fait un moment que l’OM est dessus », explique-t-il, rappelant que Mehdi Benatia avait déjà noué des premiers contacts. À l’époque, le club phocéen avait privilégié Gouiri, mais la fin de contrat d’El Kaabi à l’Olympiakos change complètement la donne. L’opération devient accessible et réaliste.

Zhouri précise toutefois un élément décisif : l’attaquant devrait « à 95 % faire la CAN ». Une signature cet hiver impliquerait donc une intégration progressive, pensée pour renforcer le groupe à moyen terme. Mais une chose est sûre : « Il y a bien quelque chose qui se trame autour de lui. »

Un buteur complet et compatible avec le projet marseillais

Sur le plan sportif, Hakim Zhouri est catégorique. El Kaabi est un « vrai numéro 9 ». Il possède le sens du but, sait se montrer décisif même lorsqu’il manque plusieurs occasions, et reste un joueur capable de frapper dans n’importe quelle situation. Ses stats parlent pour lui : meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence, l’un des plus prolifiques en Ligue Europa, double meilleur buteur du championnat grec, et auteur du but qui offre une Coupe d’Europe à l’Olympiakos.

L’attaquant marocain présente un profil complet : jeu de tête, appels en profondeur, finition du droit comme du gauche, gestes acrobatiques… Il peut évoluer seul en pointe ou en duo, comme il le fait en sélection avec En-Nesyri ou Igamane. En revanche, Zhouri insiste : « Ce n’est pas un joueur de côté. S’il vient, c’est pour jouer devant. »

Son parcours renforce encore son attractivité. Sans centre de formation, ancien menuisier lorsqu’il jouait en D2 marocaine, Ayoub El Kaabi s’est construit par le travail et la détermination. Une mentalité en parfaite adéquation avec l’ADN marseillais.

Une piste cohérente et utile pour l’OM

Côté finances, l’opération est très raisonnable, un transfert estimé entre 3 et 5 millions d’euros pourrait convenir au club grec pour le joueur en fin de contrat. Une vraie opportunité de marché. Avec un Pierre-Emerick Aubameyang très sollicité et un Gouiri encore en phase de reprise, l’attaque marseillaise manque d’un relais fiable. Pour Hakim Zhouri, l’arrivée d’El Kaabi serait un renfort parfaitement logique : « L’OM en a besoin. »

Sa capacité à s’adapter rapidement, ajoutée à la présence d’Aguerd et Benatia, faciliterait son intégration. Une piste peu coûteuse, crédible et parfaitement adaptée aux besoins actuels du club. L’OM tient peut-être là un renfort aussi malin que décisif.