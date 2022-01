Bordeaux – OM : Compos probables, chaîne TV, absents Covid… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux pour affronter le FCGB à 21h à l’occasion de l’ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Bordeaux aura lieu à 21h au Matmut Atlantique. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Le groupe marseillais et les absents

OM :

Gardiens :

Vanni, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Guendouzi, Harit, Sciortino, Bertelli, Souaré, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Under, Ben Seghir, Payet

Absents : Rongier (pied), Mandanda (cheville), Dieng et Gueye (CAN), Milik, Alvaro, Gerson…

Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la rencontre #FCGBOM 👥 pic.twitter.com/v0SnDONX3x — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2022

Les absents côté Bordeaux :

Covid : Costil (?), Mangas, Medioub, Koscielny(?), Fransergio, Adli, Zerkane, Otavio, Niang, Kalu / Briand, Traoré (blessés), Onana, Mensah (CAN)

Le onze probable

OM :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi

Ünder Harit Konrad (ou Henrique)

Payet

Bordeaux :

Poussin

Pembélé, Gregersen, Kwateng, Louis-Jean

Dilrosun, Sissokho, Lacoux, Elis

Hwang, Mara

Le Stade

Ce match doit se jouer au Matmut Atlantique (Capacité : 42 115 places) mais qui sera à huis clos.

L’Arbitre de ce Bordeaux – OM

L’arbitre désigné pour Bordeaux – OM ce vendredi est monsieur Eric Wattellie. Il sera assisté de Djemel Zitouni et Bastien Courbet. L’assistance vidéo sera pilotée par Alexandre Castro et Aurélien Drouet et Romain Delpech sera le quatrième arbitre.

La Météo

Prévision météo à Bordeaux à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 95%)

– Pourcentage de pluie : 37%

– Température 6°C / ressentie 6°C

– Vent : NO 7 km/h

– Taux d’humidité : 69%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Bordeaux – OM en L1

Victoires de l’OM : 38 Matchs nuls : 41 Victoires Bordeaux: 38

Déclarations d’avant-match

« Les doutes sur le match sont liés à une décision qui doit être prise. Pour l’instant, ça va se jouer, je n’ai pas été informé d’un changement. Après, je ne sais pas jusqu’à quand on peut être prévenus d’un changement, en fonction du protocole Covid. Le club non plus ne connaît pas totalement quelle est la date butoir. Nous avons trois absences pour Covid (Gerson, Milik, Alvaro, ndlr), mais aussi des gênes ou blessures, comme Steve (Mandanda), qui est touché à la cheville, il s’est fait mal à l’entraînement. Pour les cas Covid, le club m’a conseillé de ne pas nommer les positifs dans l’effectif, le staff médical devra gérer ça. Il faudra s’habituer à ça, il y aura toujours des moments cette saison où il nous manquera des joueurs, pour blessures ou Covid. Ça fait partie de ce Championnat aujourd’hui.. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

« On a huit joueurs indisponibles à cause du Covid. Parmi ceux qui ont repris hier, six joueurs sont toujours positifs et ont des symptômes. Selon le protocole de la Ligue, ils peuvent jouer, mais selon notre médecin ils n’en sont pas capables physiquement. Le protocole de la LFP n’est pas prévu pour une situation comme la nôtre. On a eu une réponse ce matin pour nous dire que le match ne va pas être reporté, mais on est toujours en contact avec la LFP, notre médecin est en contact avec celui de la Fédération pour donner son avis sur la santé de nos joueurs. On a fait des tests PCR ce matin, on attend les résultats. On saura demain matin si on peut jouer ou pas. On a aussi minimum quatre cas positifs dans la réserve. Déjà, contre Brest, on n’a pas pu jouer avec tous les jeunes » Admar Lopes – Source : Conférence de presse (06/01/2022)