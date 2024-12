Smail Bouabdellah : « La meilleure opportunité pour l’OM de bousculer le PSG »

Le journaliste de DAZN, Smail Bouabdellah, a répondu à nos questions après la victoire de l’OM contre Monaco le week-end dernier. Présent au stade Vélodrome pour assister à cette précieuse victoire olympienne, il partage son avis sur la performance des hommes de Roberto De Zerbi et sur les chances de Marseille de rivaliser avec le PSG cette saison.

Comment juges-tu le dernier match de l’OM contre Monaco ?

Smail Bouabdellah : Tout le monde attendait un match référence et une réaction forte de l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Il y avait beaucoup d’interrogations sur la capacité des joueurs à répondre présent dans cette ambiance si particulière. Ils l’ont fait, et face à une équipe forte et réputée pour mettre de l’intensité. Ce qui m’a marqué, c’est que même lorsqu’ils ont été menés ils ne se sont pas liquéfiés, ils n’ont pas explosé. Le Vélodrome, au lieu de les déstabiliser après le premier but encaissé, leur a donné un supplément d’âme. Cette énergie les a portés. C’est probablement le match que Roberto De Zerbi attendait de la part de ses joueurs.

Un mot sur l’accueil des supporters marseillais, cela t’a surpris ?

S.B : J’ai été impressionné par l’attitude des supporters après le premier but encaissé par l’OM. Plutôt que de siffler, ils ont poussé l’équipe. Avec cette banderole avant le match, le message était de leur dire : « on est derrière vous, on est avec vous ! ». Les joueurs ont parfaitement répondu. Peut-être qu’il y a encore quelques semaines, l’OM aurait vacillé après avoir encaissé un tel but, surtout dans ces circonstances, avec cette perte de balle plein axe par Rongier. Mais cette fois-ci, ils ont montré une solidité mentale différente.

Je trouve De Zerbi moins dogmatique

Que penses-tu du nouveau système de jeu de Roberto De Zerbi ?

S.B : Il s’est quand même adapté par rapport à son système de jeu de prédilection. Je le trouve moins moins dogmatique et plus pragmatique. Concernant le positionnement de Valentin Rongier, j’ai l’impression que depuis Lens, Roberto De Zerbi c’est un peu plus adapté aux forces actuelles de son équipe. J’étais par contre surpris par le positionnement de Rabiot plus haut sur le terrain, proche des attaquants.Et pour rester sur Rongier, j’ai aimé la manière dont il ressort les ballons, cette façon de remonter balle aux pieds. Je le trouve vraiment intéressant.

Penses-tu que l’OM est capable d’aller chercher Paris cette saison ?

S.B : Avant le Classique au Vélodrome, j’y croyais ! Je pensais que l’OM pouvait rivaliser, et que cette saison était peut-être la meilleure occasion de gêner le Paris Saint-Germain. Pas forcément pour décrocher le titre, mais au moins pour les faire douter sérieusement.Après ce Classique, je dois admettre que nous, journalistes et observateurs, nous nous sommes peut-être un peu enflammés. Mais avec la situation actuelle du PSG — les mauvais résultats, les prestations compliquées, notamment en Ligue des Champions —, Paris est moins solide que par le passé.Est-ce que l’OM saura en profiter ? C’est difficile à dire. Mais cette saison semble être la meilleure opportunité pour l’OM de bousculer le PSG, car les Parisiens apparaissent plus vulnérables que lors des précédentes années.