Bourg en Bresse – OM : Le onze marseillais avec Gomes et Maupay !

L’Olympique de Marseille retrouve ce week-end la Coupe de France ce dimanche après-midi ! Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent ce dimanche pour affronter Bourg-en-Bresse en 32e de finale, un rendez-vous toujours piégeux face à une équipe hiérarchiquement inférieure mais portée par l’événement. Voici le onze concocté par Roberto De Zerbi !

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec plusieurs absences importantes. Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont pas disponibles, tous deux retenus avec leur sélection pour la CAN. Une double absence qui oblige le staff olympien à revoir son organisation, notamment dans l’axe défensif et en attaque. Medina a fait son retour dans le groupe, pas Hamed Traoré.

De Lange dans les cages

Dans les buts, Jeffrey de Lange est titularisé. En défense, Leonardo Balerdi est accompagné par Pavard, Weah et Emerson à gauche,.

Le milieu de terrain est composé de Hojbjerg et O’Riley. Gomes est en 10 !

🗣️ Retour de Medina et Traoré dimanche !#DeLZerbi : “Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Medina a ce qu’il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de… pic.twitter.com/lbJ2Qq2Xd4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

Maupay titulaire !

En attaque, l’absence d’Aubameyang ouvre des opportunités. Greenwood et Paixao sont alignés avec Maupay !

L’objectif est clair pour l’OM : éviter le piège, imposer son jeu et valider son billet pour le tour suivant sans laisser place au doute. Même avec un effectif remanié, Marseille reste favori et devra assumer ce statut sur le terrain.

Le onze probable de l’OM face à Bourg-en-Bresse

De Lange

Weah Pavard Balerdi Medina Emerson

O’RileyHojbjerg

Gomes

Greenwood Maupay Paixao

