Bourg en Bresse – OM : Les Pronos de Nico !

C’est le dernier match de l’OM pour cette année 2025 ! Pour ce match des 32e de finale de Coupe de France, l’OM se déplace à Bourg en Bresse, club de National ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour ce 32e de finale de Coupe de France, l’OM affronte le 14e de National, Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Le coach David Le Frapper a été l’entraineur de la reserve de l’OM et donc connait très bien le club marseillais…

De son côté, Roberto De Zerbi devra se passer de Gouiri forfait… mais aussi d’Aguerd et Aubameyang parti disputer la CAN. Par contre Medina et Traoré font leur grand retour !

🗣️ On a toujours des objectifs importants en Coupe#DeLange : la Coupe de France ? Vous êtes sûrs que je joue ce week-end ? (sourire) On a toujours des objectifs importants en Coupe, toute l’équipe est motivée. C’était difficile la saison dernière de perdre aux tirs au but.”#OM… pic.twitter.com/dEOKX25pD5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

3 absents côté OM !

Pour ce Bourg en Bresse – OM, je pars sur une victoire de l'OM avec 3 buts d'avance pour une cote de 4.55. L'OM doit se qualifier pour les 16e pour avoir comme objectif de gagner cette compétition. A noter que la cote d'une victoire de l'OM est de 1.18. Le score de 0-3 a une cote de 7.30 !

