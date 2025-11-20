Un départ bouclé ? Kondogbia dans le onze face à Nice ? Le point médical… les 3 infos OM du 20 novembre 2025

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 20 novembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

Koné définitivement à Sassuolo ?

L’avenir d’Ismaël Koné semble se dessiner bien loin de Marseille. Prêté à Sassuolo cet été avec une option assortie d’une obligation d’achat en cas de maintien, le milieu canadien devrait quitter définitivement l’OM à la fin de la saison. Et au vu de la situation actuelle du club italien, le scénario semble presque scellé.

Recruté en 2024 mais jamais réellement installé dans la rotation marseillaise, Koné avait quitté l’OM cet été pour une saison à Sassuolo. Un choix présenté comme un simple prêt… mais qui ressemble aujourd’hui fortement à un départ acté.

Le club italien, promu en Serie A, lui a immédiatement offert du temps de jeu : titulaire à de nombreuses reprises, il affiche 1 but en 9 matchs de championnat.

Une dynamique confirmée en sélection, où il vient d’inscrire le premier but du Canada lors de la victoire 2–0 face au Venezuela.

La clause qui change tout : Sassuolo en route vers le maintien

L’option d’achat inscrite dans le prêt comporte une obligation : si Sassuolo se maintient, l’OM devra céder définitivement Koné.

Or le club italien occupe aujourd’hui la 8e place du championnat, avec neuf points d’avance sur la zone rouge. Autrement dit : sauf effondrement inattendu, le maintien est largement à portée.

Cette situation rend l’activation de la clause quasiment inévitable.

Un chèque attendu de 10 millions d’euros

En cas de maintien, Sassuolo devra verser 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

Une somme importante qui pourrait offrir à l’OM un bol d’air précieux pour préparer le prochain mercato estival, notamment dans un contexte où les ajustements d’effectif seront au cœur des priorités de la direction sportive.

Ismaël Koné breaks the ice for Canada! 🇨🇦🔥 pic.twitter.com/RqMiIswLMa — TSN (@TSN_Sports) November 19, 2025

Kondogbia dans le onze face à Nice ?

Le retour de Geoffrey Kondogbia tombe à point nommé pour l’OM, qui se déplace à Nice vendredi dans un rendez-vous important pour stabiliser une dynamique encore irrégulière en Ligue 1. Longtemps freiné par une succession de pépins musculaires, le milieu de terrain de 32 ans semble enfin avoir tourné la page de ses soucis physiques. Ce midi, il doit s’exprimer devant les médias à la Commanderie, non pas pour faire le show, mais pour raconter plusieurs mois de travail discret, de patience et d’envie de revenir sur le terrain.

Un personnage à part, souvent décrit pour son calme et son ton posé, mais aussi respecté dans le vestiaire pour son discours réfléchi. Depuis son arrivée en 2023, Kondogbia n’a jamais pu enchaîner avec régularité, malgré plus de 2 500 minutes jouées lors de sa première saison et un rôle souvent assumé en défense centrale la saison dernière. À Marseille, ce ne sont pas sa voiture ni son train de vie qui alimentent les discussions, mais bien la fréquence de ses blessures.

Kondogbia s’entraîne enfin sans douleur

Le troisième acte du milieu olympien devait coïncider avec un retour durable à son poste naturel, sous les ordres d’un Roberto De Zerbi qui apprécie sa franchise, son travail et sa capacité à stabiliser l’équipe. Mais un coup reçu en août, puis une lésion au mollet droit avant le Classique face au PSG le 22 septembre, ont encore repoussé son retour. Le staff marseillais parlait alors d’« une blessure traître », nécessitant du temps et de la prudence.

Déjà en janvier 2025, Kondogbia avait mis plusieurs semaines à se remettre d’un problème au mollet gauche. Cette fois, l’OM n’a pris aucun risque. Avant la réception de Brest le 8 novembre (3-0), De Zerbi avait même renoncé à le faire entrer en fin de match, préférant préserver le joueur : « J’ai pensé à mettre deux jeunes […] pour ne pas risquer une rechute de Weah et Kondogbia », expliquait alors l’entraîneur italien.

Depuis plus d’une semaine, le milieu olympien s’entraîne sans douleur, a enchaîné les séances complètes et a intégré très régulièrement l’équipe-type lors des mises en place. Un signe fort, d’autant que Pierre-Emile Höjbjerg, titulaire indiscutable, revient éprouvé de ses deux rencontres avec le Danemark et devrait être ménagé.

Dans ce contexte, Kondogbia apparaît comme le choix naturel pour débuter à Nice. Sage, précis et enfin opérationnel, il se tient prêt à reprendre un rôle central dans le dispositif marseillais. Un renfort bienvenu pour un OM qui cherche de la continuité et de la stabilité au cœur du jeu.

5 joueurs encore à l’infirmerie

L’Olympique de Marseille a communiqué ce mardi un rapport médical détaillé concernant plusieurs joueurs actuellement indisponibles. Un bulletin attendu alors que l’effectif de Roberto De Zerbi traverse une période marquée par de nombreuses absences. Dans cette mise à jour, le club fait le point sur cinq éléments : Amir Murillo, Facundo Medina, Nayef Aguerd, Hamed Traoré et Amine Gouiri.

Ce point médical, factuel et précis, permet d’évaluer la situation du groupe à l’approche d’une semaine importante pour les Marseillais, tandis que le club rappelle qu’il communiquera en fonction de l’évolution de chaque joueur.

Plusieurs blessures musculaires et une opération : état des lieux complet

Le premier concerné, Amir Murillo, souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le défenseur poursuit un protocole spécifique et sera réévalué dans les prochains jours. La durée de son absence reste à définir, mais le staff marseillais privilégie la prudence.

Facundo Medina doit gérer une entorse de la cheville droite. Le traitement suit son cours, et l’évolution est vérifiée quotidiennement. Cette blessure nécessite une surveillance accrue pour un joueur dont l’importance dans le onze marseillais est déjà notable. De Zerbi a évoqué un retour début décembre…

Le communiqué évoque aussi Nayef Aguerd, touché par un début de pubalgie. Une prise en charge spécifique a été initiée afin de limiter la symptomatologie et de favoriser une reprise progressive. L’OM précise que des échanges réguliers ont lieu avec le staff médical de la Fédération Royale Marocaine de Football.

🔵⚪️ Point infirmerie de l’#OM (via communiqué) 👉 #Murillo : lésion à la cuisse gauche, nouvelle évaluation dans les prochains jours. 👉 #Medina : entorse cheville droite, évolution suivie au quotidien. 👉 #Aguerd : début de pubalgie, protocole spécifique + échanges avec… pic.twitter.com/NzvKHkumiX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 20, 2025

Du côté d’Hamed Traoré, victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite, un programme de rééducation individualisé est en place. Aucune indication sur une éventuelle date de retour n’est donnée à ce stade.

Enfin, Amine Gouiri poursuit sa récupération après une luxation de l’épaule droite, traitée par une intervention chirurgicale. La phase postopératoire se déroule comme prévu et bénéficie d’un suivi renforcé.

De Zerbi récupère des forces pour la 13e journée de Ligue 1

Si plusieurs joueurs restent à l’infirmerie, Roberto De Zerbi peut toutefois compter sur des renforts pour la 13e journée de Ligue 1, programmée vendredi. Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Geoffrey Kondogbia sont en effet de retour dans le groupe. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui retrouvera ainsi davantage de profondeur dans son effectif.