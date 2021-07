Braga – OM: Le onze de Sampaoli avec un retour important et la première titularisation d’Ünder !

L’OM dispute ce mercredi soir son 4e match de préparation d’avant saison 2021/2022. Pour cette rencontre face à Braga, voici le onze de départ de Jorge Sampaoli avec Cengiz Ünder titulaire !

Pour ce quatrième match amical, Jorge Sampaoli fait confiance à Steve Mandanda dans les buts, Cengiz Ünder à droite et Dario Benedetto en pointe !

LE ONZE DE SAMPAOLI

Mandanda

Alvaro – Balerdi – AmaviKamara Gueye

Payet Gerson

Ünder Henrique Benedetto

Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le @SCBragaOficial avec la première titularisation pour @cengizunder 🇹🇷🔥 🔜 #SCBOM pic.twitter.com/SyeMfTeHnJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

Difficile de savoir comment Jorge Sampaoli va faire évoluer son équipe cette saison. Pablo Longoria a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, mais il n’a pas voulu répondre à la place son entraineur…

C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)

Jorge Sampaoli avait estimé en mai dernier que les joueurs dont il disposait alors ne lui permettaient pas de jouer en 4-3-3. Il pourrait donc changer de systeme après le mercato estival…

A LIRE : Braga – OM: Quelle heure ? Quelle chaine TV ?

SI VOUS REGARDEZ MES DERNIÈRES ÉQUIPES, ELLES JOUAIENT PRESQUE TOUTES EN 4-3-3 — SAMPAOLI

« Le 3-5-2 est adapté aux profils des joueurs. Si vous regardez mes dernières équipes, elles jouaient presque toutes en 4-3-3. Ce qui ne changera pas, c’est qu’on veut avec le président des joueurs qui sachent jouer sur des espaces larges, occuper le camp adverse et qui jouent davantage sur les espaces que sur le dribble. Il est plus important de voir les capacités des joueurs et que les joueurs qui vont venir sachent exactement dans quel projet de jeu ils vont s’inscrire. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (14/05/2021)