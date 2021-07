Braga – OM: Quelle heure ? Quelle chaine TV ?

Après trois victoires face à Martigues, Sète, et le Servette, l’OM affronte ce mercredi Braga au Portugal. A quelle heure et sur quelle chaine peut-on voir ce match ?

Après avoir repris l’entraînement le 28 juin dernier, l’OM se prépare pour l’exercice 2021/2022. Comme chaque saison, l’Olympique de Marseille programme des matchs amicaux pour que les joueurs puissent récupérer le rythme. L’OM a disputé ses trois premiers matchs amicaux en France, avec à la clé trois succès, le 3e va se jouer au Portugal à huis clos. L’occasion de voir les premiers pas de la recrue Mattéo Guendouzi ?

Quand et comment voir Braga vs OM ?

Braga-OM : 21h sur Canal+ Sport

LE CALENDRIER COMPLET DE LA PRÉPARATION

OM 3-0 Martigues (Buteurs : Boubacar Kamara, Darío Benedetto, Esey Gebreyesus) – 4 juillet

OM 2-1 FC Sète (Buteurs : Dieng, Payet (sp)) – 11 juillet

OM 3- 1 Servette Genève (Buteurs: Gerson, Benedetto X2) – 15 juillet à 21h (diffusé sur Canal+ Sport)

SC Braga – OM – 21 juillet à 21h (diffusé sur Canal+ Sport)

SL Benfica – OM – 25 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Saint-Étienne – 28 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Villarreal – 31 juillet à 21h (diffusé sur Canal+)

LA PREMIÈRE de Saliba, Guendouzi et Peres

A LIRE : [EN DIRECT] OM : Mercato, Lirola, la première pour Guendouzi, Saliba et Peres face à Braga… vos questions dans le Débat Faq Marseille

Pour cette rencontre, le coach argentin peut compter sur un grand nombre de joueurs mais en a sélectionné seulement 20. Après Gerson, Konrad De la Fuente et Under, les recrues Saliba, Peres et Guendouzi font leur première appariation ans le groupe. Toutes les recrues, excepté le gardien Pau Lopez sont présentes. De plus, Samapoli a emmener les deux participants à l’Euro, Steve Mandanda et Duje Caleta Car. A noter que les jeunes comme Kamardin, Dupont ou encore Souaré ne sont pas convoqués dans le groupe de l’Olympique de Marseille.

LE GROUPE DE L’OM POUR AFFRONTER braga

Gardien :

Ngapandouetnbu, Mandanda

Défenseurs:

Alvaro, Balerdi, Amavi, Peres, Saliba, Caleta Car

Milieux :

Gueye, Kamara, Gerson, Guendouzi, Rongier

Attaquants :

Payet, Ünder, Benedetto, Radonjic, De la Fuente, Luis Henrique, Dieng